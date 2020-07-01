В Україні відсьогодні зростає рівень максимальної допомоги з безробіття



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З 1 липня в Україні зростає прожитковий мінімум

Максимальну допомогу з безробіттю, що складала 8408 грн, з 1 липня буде становити 8788 грн за місяць

В Україні з 1 липня зростає допомога з безробіття, оскільки зростає прожитковий мінімум, від розміру якого залежать соціальні виплати. Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2020 рік.

Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу з безробіттю - 8408 грн, з 1 липня будуть отримувати 8788 грн за місяць.

Розмір допомоги з безробіття вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні шість місяців роботи і не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми.

Що ж до розміру мінімальної допомоги з безробіття, то він залишиться без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття із 650 до 1000 гривень.

Як повідомлялося, в Україні кожен п'ятий працює без трудової книжки.

У Центрі зайнятості розповіли, на які зарплати можуть розраховувати українці.

Як відомо, станом на 12 червня кількість безробітних в Україні становить 516 тис., що на 76% або 223 тис. більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Нагадаємо, у Службі зайнятості розповіли, як підтримують безробітних під час карантину через Covid-19.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.



