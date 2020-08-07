Приховане безробіття: українців попередили про нові ризики



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Багато компаній скорочують число робочих місць через кризу

Деякі роботодавці відправляють своїх працівників у неоплачувану відпустку

Через карантинні обмеження в Україні безробіття може й далі зростати. За оцінками економістів, у країні окрім прямого безробіття з’явилося і приховане – коли роботодавці відправляють своїх працівників у неоплачувану відпустку.

«У нас за нормальних умов рівень безробіття оцінювався у 8-10%. За умов коронавірусу цифра щонайменше подвоїться. Через жорсткі обмеження на перших етапах постраждали цілі сфери економіки. Це призвело до прямого або прихованого безробіття», – говорить економіст Андрій Новак.

За його словами, пряме безробіття – коли говоримо про звільнення працівника. Приховане – пропозиція піти в неоплачувану відпустку.

«Багато підприємств не зможуть повноцінно поновити роботу, поки всі обмеження не буде знято. Якщо закриття підприємств відбувається за лічені місяці, то поновлення вимагає року», – наголосив економіст.

Як повідомляє Finance.ua, кількість прихованих безробітних (тих, хто був відправлений у неоплачувану відпустку або переведений на часткову зайнятість) в Україні становить 3,1 млн осіб, або близько 17% всієї робочої сили країни.

Зазначимо, що за період карантину було працевлаштовано 222 тис. громадян, 46% від усіх працевлаштованих – у сфері сільського господарства. Про це повідомили в Державному центрі зайнятості. Разом з тим в Україні через центри зайнятості державі вдалося здійснити виплати та зберегти робочі місця для понад 357 тисяч осіб.

Також нагадаємо, що за останніми даними статус безробітного за час карантину отримали майже 400 тисяч українців.