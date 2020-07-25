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    У світі

    Президент Бразилії поборов коронавірус

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    Четвертий тест на Сovid-19 у Жаіра Болсонару виявився негативним - Президент Бразилії поборов коронавірус
    Четвертий тест на Сovid-19 у Жаіра Болсонару виявився негативним

    На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19

    Президент Бразилії Жаір Болсонару сьогодні повідомив, що здав негативний тест на наявність коронавірусної інфекції.

    Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    «ПЛР на Sars-Cov 2: негативний. Доброго ранку всім», – написав він.

    Відзначимо, що це вже четвертий за рахунком тест, який здав Жаір Болсонару. Тиждень тому аналіз показав позитивний результат.

    На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працювував з дому й не відвідував громадські заходи. Минулого тижня його діагноз знову підтвердився.

    До слова, хворий на Covid-19 президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку.

    Нагадаємо, що станом на 25 липня в Бразилії зафіксовано 2 287 475 випадків зараження Covid-19. З них 1 751 922 людини вилікувалися і 85 238 померли.

    Як повідомлялося, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж 24 липня (972).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      64849
    • Одужали
      35807
    • Хворіють
      27437
    • Померли
      1605

    Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.

    здоров'я медицина Бразилія президент коронавірус
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