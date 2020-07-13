Керівник медицини Одещини Наталія Одарій-Захар’єва: Фіксуємо в області повторні випадки зараження коронавірусом інтерв'ю

Наталія Одарій-Захар’єва

«Ми ж раніше тести не могли закупити тому, що треба було лише через тендери»

На ранок понеділка, 13 липня на Одещині зафіксовано 2208 випадків Covid-19. Це значно більше, ніж в усі інших південних областях країни разом узятих. Наприклад, на Миколаївщині і Херсонщині, які також є курортними регіонами з виходом до моря, зафіксовано 482 і 204 випадків захворювання. В епіцентрі епідемії на Одещині нині – Болградський район: там зафіксовано 299 випадків захворювання. В самій Одесі – 520 випадків, у Подільську – 450 випадків.

Три тижні тому Подільськ узагалі був закритим на в’їзд і виїзд, але тепер там фіксують поодинокі випадки і у місті запроваджено адаптивний карантин. Проте нинішня динаміка захворювань в області свідчить: спалахи, які вдалося загасити, можуть поновитися з новою силою.

Кількість нових хворих за останній тиждень на Одещині збільшилась на третину, повідомили в Одеській облдержадміністрації під час щотижневого брифінгу. За даними чиновників, Одещина відповідає лише трьом з чотирьох критерії для пом’якшення карантину. Головний державний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров повідомив, що в області проводиться менше, ніж 24 тести на 100 тис. населення. Саме таким є необіжний рівень, визначений урядом. «Наша область вважається регіоном із значним розповсюдженням Covid-19», оскільки не відповідає цільовому показнику лише за одним критерієм – кількістю тестувань методами ПЛР та ІФА. Середня кількість цих тестів складає 20,3», – уточнив Гончаров. Що цікаво, ця інформація не відповідає тим даним, які розповсюджує МОЗ на своєму сайті, де цей показник нині перевищує 30. Причому стосується це як цього тижня, так і минулого.

В інтерв’ю «Главкому» тимчасово виконуюча обов’язки директорки Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва розповіла про проблеми з діагностикою, де в області найбільше розповсюджується вірус, наскільки наплив туристів погіршив епідеміологічну ситуацію в регіоні і якою є вірогідність повернення до жорсткого карантину.

За останній тиждень кількість випадків захворювання на Covid-19 на Одещині зросла на 28%. Винні громадяни, які нехтують правилами безпеки на курортах, чи влада, яка не може контролювати виконання карантинних правил?

Сезон відпусток. Навіть на відпочинку не потрібно забувати про карантин і відповідальне виконання його правил. Епідеміологи нашого лабораторного центру головною причиною (зростання кількості хворих) називають саме нехтування санітарними правилами жителями регіону. До цього додається приплив туристів, які хлинули до Одеси і нашого регіону.

Але судячи з того, що натовпи людей без масок, без дотримання дистанції вештаються центром міст, органи влади не контролюють ситуацію?

Чому ж? Органи влади справляються. Влада на місцях має з цим також працювати. Коли говориться слово «карантин», то дійсно має бути карантин, а не масові поїздки до обласного центру, поїздки заради торгівлі. Наша комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щоденно працює і контролює кожен район нашої області.

Міністр Максим Степанов на початку липня допустив, що через спалах Covid-19 можливе посилення карантинних обмежень, аж до закриття туристичної інфраструктури в Одесі. Наскільки реальна небезпека закриття курортів на Одещині сьогодні, враховуючи динаміку захворюваності?

На сьогодні в Одесі є сім опорних лікарень, які заповнені на 17,9%. Ситуація у нас стабільна. Всі опорні лікарні – 171 пацієнт (станом на 11 липня) з Covid-19. Тому вводити більш жорсткий карантин потреби не має. Але, дійсно, люди мають звернути увагу на свою гігієну, дотримуватися маскового режиму. Слід руки мити частіше, антисептиками користуватися, у магазинах бути в масках.

З тих людей, які інфікуються нині, більшість – туристи чи все ж мешканці Одещини?

Коли послабився карантин, мешканці населених пунктів нашої області вже почали їздити до інших міст, звертатися до інших лікарень. Мови про тих громадян, які з патологіями. Тобто (Covid-19) вже з інших місць до нас привозять. Трапляються різні випадки.

До прикладу, у квітні-травні у нас були люди на обсервації. У цей час не було зафіксованого жодного випадку захворювання на коронавірус.

Головний державний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров повідомив, що Болградський район залишається у зоні карантину (діють найбільш жорсткі обмеження). Які карантинні заходи діють у цьому районі, як вони відрізняються від інших районів?

Департамент охорони здоров’я має відправити до цього району мобільну бригаду, аби з’ясувати ситуацію. Ситуація у Болградському районі, немає пом’якшення карантину, там складніша ситуація. Наприклад, у Білгород-Днівстровському районі 18 хворих (станом на 10 липня), а у Болградському районі – 299.

Чому в Болградському районі така сплекс?

Перший випадок був пов’язаний з вівчарем, який випасав отару. Там неподалік кордон з Молдовою. От звідти все і пішло. В якийсь момент місцеві мешканці нас не почули, не самоорганізувалися, коли ми казали про карантин.

В інших регіонах України кафе, клуби не працюють після 22:00? Чи є такі обмеження у вас в області?

Дійсно, це є. Відпрацьовує з цього приводу Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Лабораторний центр, поліція, Нацгвардія, проводять рейди. Де не дотримуються карантинних заходів, накладаються штрафні санкції.

Як працює громадський транспорт і сполучення між містами області?

В Одесі працює громадський транспорт. В області транспорт є. Був випадок закриття Подільська на карантин, лише три тижні тому у них послабили обмеження.

Що впливає на рішення щодо транспортного режиму?

Наскільки дотримується карантинного режим, чи обробляється транспорт, чи у масках пасажири. Якщо цього всього дотримуються, то немає потреби обмежувати.

Поряд з Одеською Миколаївська і Херсонська області. На Херсонщині, яка також є курортною, зафіксовано удесятеро менше випадків Covid-19. Як це можете пояснити?

Одеса є курортним містом. Не знаю, наскільки Херсон проводить достатньо тестувань, а у нас проведено вже більше 28 тис. ПЛР-досліджень. За добу по 353 тести. На сьогодні вже маємо близько 5 тис. досліджень ІФА. Ми першими (в Україні) розпочали інтенсивні тестування саме ПЛР-тестами, проводимо саме ці тести усім, хто має ознаки коронавірусної хвороби. Можливо, тому і вийшли на таку кількість, яка є зараз. Ми ж тести не могли закупити тому, що раніше треба було лише через тендери.

Аби мати змогу пом’якшити карантин, в регіоні має проводитися щонайменше 24 тестування на 100 тис. населення, що фіксується щотижня. Проте ви до цього не дотягуєте. В чому причина?

Нині закупили ІФА тести, безплатно тестуватимемо Національну гвардію, поліцію, медиків, контактних осіб, всіх, хто під підозрою. Як тільки дозволили купувати без тендерної процедури, стало можливо оперативно закуповувати.

Уклали договори, почав працювати з аналізами Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер (лабораторія для дослідження на Covid-19), райони до нього приєдналися. Це все процес, час. Тоді ми одразу Болград підключили, бо якби ні, вони б нічим не відрізнялися від Подільська, де зафіксовано 450 випадків. На сьогодні там вже спостерігаємо поодинокі випадки заражень, а не масові, є повторні випадки захворювань (на коронавірусну хворобу ).

На Донеччині є проблема, коли не всі приватні лабораторії надають інформацію про проведені тестування на Covid-19. Чи є така проблема у вас, чи дійсно ви маєте повну картину про захворюваності в області?

Ми з допомогою рішення нашої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій цю проблему вирішили: зараз наші приватні лабораторії надають нам інформацію про дослідження, які проводять.

Михайло Глуховський, «Главком»