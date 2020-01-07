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    Кількість загиблих на похороні Сулеймані зросла до 56

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    Кількість загиблих на похороні Сулеймані зросла до 56 - Кількість загиблих на похороні Сулеймані зросла до 56
    Кількість загиблих на похороні Сулеймані зросла до 56
    Фото: АР

    Ще понад 210 осіб отримали поранення

    Під час похорону іранського військового командира генерала Касема Сулеймані в його рідному місті загинули вже щонайменше 56 людей.

    Про це повідомляє агенство Reuters.

    Як повідомлялося раніше, у вівторок, 7 січня, в іранському місті Керман відбувалося масове прощання із загиблим командувачем корпусом вартових ісламської революції Касемом Сулеймані.

    Скорботні люди заполонили вулиці, перекривши дороги. Деякі з учасників ходи скандували «Смерть Америці» й плакали.

    Внаслідок тисняви, що сталася під час масового заходу, в натовпі загинули люди.

    За інформацією іранських державних ЗМІ, на вечір вівторка відомо вже про 56 загиблих. Ще понад 210 осіб отримали поранення. Про їхній стан не повідомляється.

    дороги смерть час
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