Кім Чен Ин поскаржився на «велику кризу» в КНДР

Лідер КНДР обіцяє покарати некомпетентних і безвідповідальних чиновників

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про кризову ситуацію в КНДР. Він вважає, що криза виникла в сфері безпеки республіки та її населення. Про це повідомило агентство Kyodo з посиланням на публікацію Центрального телеграфного агентства Кореї.

Кім Чен Ин заявив, що це сталось через некомпетентність і безвідповідальність ряду високопоставлених чиновників, які в результаті були відправлені у відставку. У зв'язку з цим він закликав активізувати кампанію проти «ідеологічних помилок і негативних елементів різного роду».

«Високопоставлені чиновники, відповідальні за важливі державні справи, знехтували реалізацією рішень партії. Тим самим вони викликали серйозний інцидент, який спричинив тяжкі наслідки кризової ситуації в справі забезпечення безпеки держави і громадян», – заявив Кім Чен Ин.

Раніше у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

Раніше Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».

Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, «вийшовши за рамки стадії захисту і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання».

Також Північна Корея відмовилась від участі в Олімпіаді у Токіо через коронавірус. Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо зробив офіційну заяву, згідно з якою запланована на літо Олімпіада пройде без уболівальників з-за кордону. Причина прийняття цього рішення – ситуація, пов'язана з поширенням коронавирусу.