Північна Корея відмовилась від Олімпіади в Токіо через коронавірус

У КНДР заявили про намір захистити своїх спортсменів

Північна Корея відмовилась від участі в літніх Олімпійських іграх в японському Токіо, повідомило 6 квітня агентство Yonhap.

Таке рішення Пхеньян ухвалив 25 березня на засіданні Генеральної асамблеї Олімпійського комітету країни, що проводилася по відеозв'язку.

КНДР має намір захистити спортсменів від «глобальної кризової ситуації в галузі охорони здоров'я, пов'язаної з коронавірусом».

Південнокорейське агентство Yonhap підкреслює, що Сеул сподівався використати спортивний захід як шанс для взаємодії з Пхеньяном на тлі застопореного транскордонного діалогу. Агентство нагадує, що Північна Корея відправила спортсменів на зимові Олімпійські ігри в Пхенчхані в 2018 році, і це посприяло першому в історії саміту за участі Північною Кореї та США.

Олімпійські ігри мали пройти в Токіо влітку 2020 року, проте через з 24 липня по 9 серпня минулого року, через Covid-19 Олімпіаду перенесли на 2021 рік, Ігри заплановані з 23 липня по 8 серпня в Токіо.

Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо зробив офіційну заяву, згідно з якою запланована на літо Олімпіада пройде без уболівальників з-за кордону. Причина прийняття цього рішення - ситуація, пов'язана з поширенням коронавирусу.