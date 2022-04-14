Навіщо Путіну зайвий свідок? Генерал дав пораду Медведчуку

Віктор Медведчук потрапив у таку ситуацію, коли йому в Україні буде спокійніше, ніж в руках у Кремля, чиї гроші він попиляв

Куму Путіну спрогнозували незавидну долю у випадку передачі Росії

Затриманому нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку вигідніше бути в Україні та давати цінні свідчення про підготовку Росією війни, аніж погоджуватися на обмін. Кремль може його знищити, адже зайві свідки Путіну не потрібні. Про це генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив у коментарі «Главкому».

Романенко підкреслив, що спочатку Медведчук має дати свідчення, його справу потрібно провести через український суд.

«Медведчук може показати дуже багато контактів: які саме люди сприяли тут реалізації проросійських заходів. Це все треба юридично оформити – хто, що і як робив, аби це не повторювалось у майбутньому», – заявив Романенко. А уже після суду можна буде говорити про варіант обміну.

Генерал-лейтенант у відставці зазначив, що ключовим питанням є не те, чим Віктор Медведчук важливий для Росії – а яку користь його персона може принести Україні. Крім того, Романенко висловив припущення, що Кремль взагалі може знищити Віктора Медведчука: «Зайві свідки злочинів кремлівської верхівки Путіну ж непотрібні».

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука. Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.