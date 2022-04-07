Поліція арештувала майно компанії дружини кума Путіна – Оксани Марченко

Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно

Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ

Поліція наклала арешт на активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина кума Путіна Віктора Медведчука – Оксана Марченко. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції

Правоохоронці провели обшуки за місцями знаходження нерухомості, що зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука «Ведмежа дубрава». Вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Крім того, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора задоволено клопотання слідчих про арешт семи квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА.

Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Як повідомлялося, одіозний проросійський політик, кум російського президента Путіна Віктор Медведчук може перебувати в Угорщині. Нагадаємо, журналісти показали зсередини палац кума Путіна.

Нагадаємо, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, втік 27 лютого.

Згодом з’ясувалося, що президент рф володимир путін розпочав розслідування щодо можливого розкрадання коштів, виділених на створення «п’ятої колони» – проросійської агентури в Україні. Є підстави вважати, що один лише Віктор Медведчук привласнив близько 1 млрд доларів з виділених коштів.

В середині березня у Медведчука знайшли золотий вагон – копію вагонів компанії «Pullman», яка виробляє люксові автомобілі та залізничні вагони вартістю $ 2,5 млн.