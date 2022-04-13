Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука

Кремль не хоче брати участі в обміні Віктора Медведчука

Кремль стверджує, що не хоче обмінювати кума Путіна, бо він − не військовий

У Кремлі відхрестилися від затриманого співробітниками СБУ Віктора Медведчука та заявили. що не хочуть його обмінювати. Таку думку озвучив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков низці російських ЗМІ.

За словами Пєскова, жодних закулісних відносин з Росією у Медведчука ніколи не було.

«Щодо обміну, про який із запалом таким заговорили діячі у Києві: він не громадянин Росії й не має стосунку до військової операції, він іноземний політичний діяч», − сказав прессекретар Путіна.

Пєсков також висловив невпевненість щодо того, чи хоче сам кум Володимира Путіна, щоб Росія опікувалася нині його долею.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Лідер України запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

27 лютого Медведчук втік з-під арешту.

Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.