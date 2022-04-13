Відтюнінгована Оксана Марченко вимагає відпустити Медведчука (відео)

Оксана Марченка за кілька днів до початку війни втекла з України

Кума Путіна наголосила, що життя її чоловіка має бути в безпеці

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського.

«Прошу вас вжити всіх необхідних дій для негайного звільнення мого чоловіка, Медведчука Віктора Володимировича. Якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів України та не покидав її територію. Він завжди виступав за мир та діалог, розголос в Україні. І вам, пане президенте, це дуже добре відомо», – наголошує Марченко.

Вона каже, що її чоловіка переслідують за політичними мотивами «всупереч законам України та нормам міжнародного права».

«Його життя має бути поза небезпекою. Я чекаю вашої відповіді», – ультимативно наголосила кума Путіна.

Зазначимо, що з України Оксана Марченко виїхала за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. І фактично майже два місяці не з'являлась на публіці.

Сьогодні також Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

27 лютого Медведчук втік з-під арешту.

Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

У квітні поліція арештувала активи дружини кума Путіна – Оксани Марченко.

В середині березня у Медведчука знайшли золотий вагон – копію вагонів компанії «Pullman», яка виробляє люксові автомобілі та залізничні вагони вартістю $ 2,5 млн.

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