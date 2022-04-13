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    Події в Україні

    Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука. Звернення президента (відео)

    Лідер України розповів деталі затримання нардепа - Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука. Звернення президента (відео)
    Лідер України розповів деталі затримання нардепа
    фото: Офіс президента

    Кум Путіна підпадає під закони воєнного часу

    Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні 13 квітня відреагував на затримання народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука. Його зловили під час спроби перетнути державний кордон.

    «Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього «космонавта» – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените «Поехали!», – сказав Зеленський.

    Президент підкреслив, що вважає особливо цинічним використання військового камуфляжу.

    «Намагався так замаскуватись. Ось такий «вояка». Ось такий «патріот». Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    27 лютого Медведчук втік з-під арешту.

    Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти СБУ війна партії військові Володимир Зеленський Україна президент кордон окупація #stoprussia
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    Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука. Звернення президента (відео)