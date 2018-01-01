Китай почав купувати кукурудзу в Україні замість США

Трейдери схильні купувати кукурудзу в Україні, тому що вона без ГМО і не вимагає дозволу на переробку

Низка китайських компаній перейшли від закупівель кукурудзи в США до конкуруючих постачальникаів із України після того, як Пекін посилив контроль над переробкою генетично модифікованих культур, повідомляє Reuters. «Цьогоріч трейдери схильні купувати кукурудзу в Україні, тому що вона без ГМО і не вимагає дозволу на переробку. Навіть ті,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз тонна кукурудзи коштує 180 доларів

Трейдери схильні купувати кукурудзу в Україні, тому що вона без ГМО і не вимагає дозволу на переробку

Низка китайських компаній перейшли від закупівель кукурудзи в США до конкуруючих постачальникаів із України після того, як Пекін посилив контроль над переробкою генетично модифікованих культур, повідомляє Reuters.

«Цьогоріч трейдери схильні купувати кукурудзу в Україні, тому що вона без ГМО і не вимагає дозволу на переробку. Навіть ті, хто вже замовив американську кукурудзу, скасували замовлення і переключилися на Україну», - розповів агентству анатілік Shanghai JC Intelligence Черрі Чжан.

Один із трейдерів розповів, що ціни на експорт з України підвищилися через зростання попиту. Зараз тонна кукурудзи коштує 180 доларів.

«Отримати дозвіл на ГМО дуже складно. Я замовив 7000 тонн американської кукурудзи, але змушений був скасувати замовлення і звернутися до України», - розповів один із китайських бізнесменів.

Нагадаємо, у період з 1 по 5 січня Україна повністю вичерпала квоти, як основні, так і додаткові, на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році.

До слова, у 2017 році в Україні урожай зернових склав майже 61,3 млн тонн, що на 4,7 млн тонн менше, ніж у 2016 році.

Раніше «Главком» попереджав про те, що врожай на зернові у 2017 році буде меншим, аніж у 2016-му.

Джерело: Новое Время