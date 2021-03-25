Українська вакцина «майже готова». Академік Комісаренко зробив гучну заяву

Академік Комісаренко переконаний, що ціна української вакцини буде однією з найдешевших

Академік Комісаренко переконаний, що ціна української вакцини буде однією з найдешевших

«Щодо нашої вакцини – розробка майже завершена»

Із приходом пандемії в Україну неодноразово йшлося про те, що наші спеціалісти також можуть розробити якісну вакцину проти коронавірусу. Наразі вона вже майже готова. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій.

За словами Комісаренка, гранти, які виділяються на розробку вакцини, символічні. Інституту біохімії було виділено лише два млн грн.

Фахівці розробляють прототипи вакцини. «Це просто продемонструє, що наш уряд, керівництво нашої країни, повинні відновити виробництво імунобіологічних препаратів, тобто вакцин, імунних сироваток для пасивної імунізації», – уточнив Комісаренко.

Він підкреслив, що розробка української вакцини незабаром фінішує. А по завершенні мають відбутися випробування на тваринах. Академік наголосив на тому, що важливим залишається питання, чи знайдеться фінансування для створення десятків тисяч вакцин із тим, щоби провести клінічні випробування на людях.

«Має бути для цього задіяне якесь фармацевтичне підприємство, де є відповідне устаткування і фахівці. Чи будуть далі матеріальні ресурси для створення цієї вакцини, чи буде в нас можливість для проведення клінічних випробувань. Для того, щоби проводити клінічні випробування, третю фазу, потрібно багато інфікованих людей», – наголосив Комісаренко.

Академік переконаний, що ціна української вакцини буде однією з найдешевших.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від Covid-19. Щеплення проводять вакциною Covishield. Її виробляє індійський Інститут сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.

Очільник МОЗ Максим Степанов 25 березня підтвердив інформацію про те, що Індія зупинила експорт вакцин від коронавірусу. В Україну має надійти перша партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac.