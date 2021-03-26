Ляшко розповів, кого першим вакцинуватимуть препаратом Sinovac

Перша партія Sinovac склала понад 200 тисяч доз

Вакцина від Covid-19 виробництва Sinovac Biotech буде використовуватися для щеплення маломобільних громадян. Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«В Україну вчора надійшла інактивована вакцина від компанії Sinovac Biotech – це перші 215 тис. доз вакцини. Її насамперед будуть використовувати на тих платформах і для тих категорій населення, які унеможливлять у подальшому її розлив. Зокрема пріоритет буде виділено на маломобільну групу населення похилого віку, медичні бригади будуть їздити по місцях проживання маломобільних людей і вакцинуватимуть їх, а також їхніх опікунів», – розповів Ляшко.

Очільник міністерства додав, що орієнтовна кількість таких людей – 40 тисяч. У подальшому передбачається також повторне введення вакцини, яке відбудеться через 20 днів.

За його словами, вакцина має пройти десятиденний лабораторний контроль. Після цього вона буде направлена до ДП «Медзакупівлі» й доставлена до регіонів.

Також Ляшко розповів що в Україні планують почати вводити другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Доти українцям робитимуть щеплення лише однією дозою.

Також він розповів, що після щеплення від коронавірусу людина може захворіти на Covid-19, однак у цьому випадку захворювання перебігатиме у легкій формі.

Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між введення доз вакцини проти коронавірусу до 12 тижнів.

Очільник МОЗ Максим Степанов 25 березня підтвердив інформацію про те, що Індія зупинила експорт вакцин від коронавірусу. В Україну надійшла перша партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac.

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