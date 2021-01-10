«Це вимога виробника»: Степанов про закупівлю вакцини через фірму, «пов’язану з Богатирьовою»

«Що стосується підприємства «Лекхім», з яким укладено договір, і ми про це відразу заявили, це була умова, компанії Sinovac Biotech» - очільник МОЗ

Міністр зазначив, що його абсолютно не бентежить негативний фон навколо компанії «Лекхім»

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ обирало компанію «Лекхім» посередником для закупівлі вакцини від Covid-19, бо це була вимога виробника.

Про це Степанов розповів в інтерв’ю виданню «Настоящее время».

«Те, що стосується підприємства «Лекхім», з яким укладено договір, і ми про це відразу заявили, це була умова, що компанія Sinovac Biotech, яка хотіла здійснювати постачання в Україну через це фармпідприємство – а це геть не маленьке фармацевтичне підприємство, яке, наскільки я розумію, давно співпрацює з компанією Sinovac Biotech, і це була умова китайської сторони, що своє постачання вони будуть здійснювати через це підприємство. Тому з ними уклали договір. Далі з іншими виробниками укладуть договори, відповідно, про ті чи інші кількості вакцин», – заявив Степанов.

Водночас міністр зазначив, що його абсолютно не бентежить флер навколо компанії «Лекхім»: «А що таке» негативний фон «навколо цього підприємства? Це українське фармпідприємство, яке випускає лікарські засоби, які використовуються на території України. Ви вирішили, що у нас є «негативний фон», тому що якась організація щось там вигадала і заявила? Я навіть не розумію, на підставі чого він мене може бентежити».

Власником заводу АТ «Лекхім», як і ще одного ПрАТ «Технолог» є Валерій Печаєв – соратник колишньої міністерки охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїси Богатирьової.

Як повідомлялося, Степанов прогнозує цього тижня зростання кількості хворих на Covid-19.

Нагадаємо, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів про ймовірну вакцинацію окремих категорій українців на платній основі.