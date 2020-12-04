Китай вперше розгорнув свій прапор на Місяці

Зонд «Chang’e 5» знаходиться на Місяці в межах місії зі збирання зразків поверхні супутника Землі.

Національне космічне управління Китаю оприлюднило знімок, на якому зображений прапор країни. Знімки зроблені панорамною камерою. КНР вперше розгорнула на Місяці свій національний прапор, зроблений з тканини.

Китайський космічний апарат «Chang’e 5» розгорнув прапор КНР на Місяці. Про це повідомляє агенція CGTN.

1 грудня китайський космічний апарат «Chang’e 5» здійснив успішну посадку на поверхню Місяця. Зонд оснащений підйомним модулем, за допомогою якого апарат вирушить назад до місячної орбіти. На орбіті його «забере» спеціальний сервісний модуль, який і поверне його на Землю.

Очікується, що повернення відбудеться до кінця грудня. Китай стане третьою у світі країною, що здійснила тестовий забор з поверхні Місяця, якщо місія завершиться за планом.