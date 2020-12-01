Китайський космічний модуль успішно дістався зворотного боку Місяця

Китай запустив місію Chang’e-5 24 листопада

Китайський космічний модуль у вівторок, 1 грудня, здійснив успішну посадку на Місяць для першого за пів століття забору зразків ґрунту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайські медіа, хід місії транслює Китайська Національна Космічна Адміністрація (CNSA).

«Китай запустив місію Chang’e-5 24 листопада. Система для розвідки на Місяці відправилась з Китаю на ракеті. Всі чотири об’єкти знадобляться для спроби зібрати близько 2 кг зразків ґрунту на Місяці, а саме у раніше нерозвіданий місцині супутника. Йдеться про масивне плато лави, що має назву Oceanus Procellarum, або «Океан штормів», ─ йдеться у повідомленні.

Відео посадки, яке транслював китайський канал CCTV-13, опублікував у своєму Twitter журналіст ВВС Джонатан Амос.

Зазначається, що після посадки космічний модуль має пробурити поверхню Місяця та перенести отримані зразки ґрунту та каміння до окремої капсули. Ця капсула пізніше приєднається до основного космічного модулю для зворотного польоту на Землю.

Зразки ґрунту будуть вилучати впродовж двох днів і після завершення місії Chang’e-5 повернеться до китайського регіону Внутрішня Монголія. Очікується, що повернення відбудеться до кінця грудня.

Китай стане третьою у світі країною, що здійснила тестовий забор з поверхні Місяця, якщо місія завершиться за планом.