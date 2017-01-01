Китай закрив 13 тисяч сайтів та мільйони акаунтів у соцмережах

У Китаї з 2015 року було закрито тисячі сайтів і мільйони акаунтів у соцмережах

Китай закрив або скасував ліцензії 13 тисяч сайтів з 2015 року за порушення правил користування інтернетом в країні. Про це повідомила державна інформагенція Сіньхуа в неділю, 24 грудня. Окрім закриття сайтів, було також здійснено закриття майже 10 мільйонів інтернет-акаунтів за «порушення приписів щодо користування». Країна продовжує



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У Китаї з 2015 року було закрито тисячі сайтів і мільйони акаунтів у соцмережах

Китай закрив або скасував ліцензії 13 тисяч сайтів з 2015 року за порушення правил користування інтернетом в країні. Про це повідомила державна інформагенція Сіньхуа в неділю, 24 грудня.

Окрім закриття сайтів, було також здійснено закриття майже 10 мільйонів інтернет-акаунтів за «порушення приписів щодо користування».

Країна продовжує посилювати жорсткі норми щодо користування інтернетом, пише інформагенція AFP. Критики президента Сі Цзиньпіна зауважують, що ця тенденція продовжується з 2012 року.

При тому, що Китай має найбільшу кількість інтернет-користувачів, він має також найжорсткіше регулювання інтернет-сфери серед 65 країн, які перевіряла американська організація Freedom House. Одні з найпопулярніших у світі сервісів, як-то Google, Facebook і Twitter, є заблокованими у Китаї. Влада Китаю обґрунтовує свою політику захистом власного «кібер-суверенітету».

Джерело: Deutsche Welle