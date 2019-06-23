Клімкін анонсував нову хвилю тиску на Росію



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Клімкін розповів, що вони готують декілька хвиль тиску на міжнародних майданчиках

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що після 25 червня Україна почне нову хвилю тиску на Російську Федерацію на міжнародних майданчиках.

Про це Клімкін заявив на телеканалі «5 канал».

Клімкін повідомив, що це станеться, якщо російська влада до вівторка, 25 червня, не надасть Міжнародному Трибуналу ООН з морського права звіт про звільнення українських моряків.

«Цей тиск буде і короткостроковим, оскільки нам треба досягнути результату. І буде середньостроковий тиск, бо результатом цього буде обмеження російської морської активності, військової активност», - розповів очільник МЗС.

Також він повідомив, що вони планують для цього багато речей, про які не буде розповідати на камеру.