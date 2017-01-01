Клімкін: Емірати завершили процедури щодо безвізу з Україною

Україна зараз веде переговори щодо безвізу або візового спрощення із понад 20 країнами

Об'єднані Арабські Емірати завершили внутрішньодержавні процедури щодо запровадження безвізового режиму з Україною. Про це глава МЗС Павло Клімкін заявив під час VIII Національного експертного форуму «Україна: у прагненні до рівноваги» у Києві. «Я отримав повідомлення, що Арабські Емірати закінчили внутрішньодержавні процедури.



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Об'єднані Арабські Емірати

Україна зараз веде переговори щодо безвізу або візового спрощення із понад 20 країнами

Об'єднані Арабські Емірати завершили внутрішньодержавні процедури щодо запровадження безвізового режиму з Україною.

Про це глава МЗС Павло Клімкін заявив під час VIII Національного експертного форуму «Україна: у прагненні до рівноваги» у Києві.

«Я отримав повідомлення, що Арабські Емірати закінчили внутрішньодержавні процедури. Тож це запускаємо», - відзначив міністр закордонних справ.

Клімкін також повідомив, що зараз Україна веде переговори щодо безвізу або візового спрощення із понад 20 країнами. За його словами, за два роки або навіть швидше українці зможуть їздити без віз або за спрощеною системою до близько 100 країн світу.

Як відомо, Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим, який може набути чинності вже у грудні.

Напередодні прем’єр Японії підтвердив спрощення візового режиму з Україною з 1 січня 2018 року.

«Главком» також інформував, що Україна та Саудівська Аравія спростять візовий режим.

Джерело: Європейська правда