Прем’єр Японії підтвердив спрощення візового режиму з Україною

Спрощений візовий режим для українців запрацює з 1 січня 2018 року

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе наголошує на відданості його держави територіальній цілісності та суверенітету України й підтвердив рішення Японії впровадити з 1 січня 2018 року спрощений візовий режим для українців. Як повідомили «Інтерфакс-України» в прес-службі президента України, про це йдеться в листі глави японського уряду



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Японська віза

Спрощений візовий режим для українців запрацює з 1 січня 2018 року

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе наголошує на відданості його держави територіальній цілісності та суверенітету України й підтвердив рішення Японії впровадити з 1 січня 2018 року спрощений візовий режим для українців.

Як повідомили «Інтерфакс-України» в прес-службі президента України, про це йдеться в листі глави японського уряду главі української держави з удячністю за вітання з перемогою в парламентських виборах 22 жовтня 2017 року.

«Японія є другом України й партнером, який поділяє фундаментальні цінності... Уряд Японії має намір продовжувати підтримувати Україну в проведенні реформ і високо цінує Ваші лідерські якості», - йдеться в листі.

Абе підтвердив готовність тісно співпрацювати з Порошенком у поглибленні українсько-японських відносин «з метою консолідації зусиль для реагування на глобальні та регіональні виклики».

Він також відзначив успішну реалізацію ініціативи лідерів Японії та України з проведення Року Японії в Україні з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Раніше повідомлялося, що Японія прийняла рішення щодо спрощення візових вимог для громадян України для короткострокових візитів в країну.

«Главком» також інформував, що Україна та Саудівська Аравія спростять візовий режим.