Клімкін обговорив з Тіллерсоном введення миротворців на Донбас

Зустріч відбулася у Відні в рамках засідання Ради міністрів ОБСЄ

У Відні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Про це глава МЗС України повідомив у Twitter. «Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в



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Павло Клімкін і Рекс Тіллерсон

Зустріч відбулася у Відні в рамках засідання Ради міністрів ОБСЄ

У Відні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Про це глава МЗС України повідомив у Twitter.

«Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні», – написав Клімкін.

Зустрівся з американським колегою Рексом Тіллерсоном. Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні. pic.twitter.com/D0mD6PtUU4 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 грудня 2017 р.

Сьогодні, 7 грудня, міністр закордонних справ України та держсекретар США, серед інших, беруть участь в роботі дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ в австрійській столиці. У Держдепартаменті раніше заявили, що питання України стоятиме на порядку денному цього засідання.

Як повідомлялось раніше, Тіллерсон також планує провести зустріч із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим, яких нещодавно звільнили з-за ґрат в анексованому Криму і передали Туреччині, звідки ті змогли приїхати до Києва.

Окрім того, у рамках заходів у Відні запланована зустріч Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.