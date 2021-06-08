  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Клімкін: Переговори України щодо вступу в ЄС триватимуть не менше 8-10 років

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Клімкін переконаний, що безпекові катаклізми можуть сприяти вступу України до НАТО - Клімкін: Переговори України щодо вступу в ЄС триватимуть не менше 8-10 років
    Клімкін переконаний, що безпекові катаклізми можуть сприяти вступу України до НАТО
    Фото з відкритих джерел

    «2035 рік – це достатньо реальна дата», – Клімкін про вступ України в ЄС

    Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що членство в ЄС для України може бути актуальним не раніше, ніж в 2035 році. А партнери з Литви називали датою початку таких перемовин 2027 рік. Український дипломат в інтерв’ю «Главкому» пояснив, як швидко наша держава наближається до членства в ЄС.

    «Та дата, яку називають литовці, є абсолютно реальною перспективою, але навіть якщо інтенсивно вести переговори, то реальною є орієнтовна дата, яку я називаю, – 2035 рік. Всі, ті, хто каже, що можна раніше, насправді просто вводять людей в оману та займаються політичними спекуляціями. Оскільки я багато працював з ЄС, то знаю, як влаштовані процеси і механізми всередині, який там настрій. Низка німецьких та французьких політиків, з якими я спілкуюся, теж вважають, що 2035 рік – це достатньо реальна дата. Раніше це неможливо, просто враховуючи сьогоднішні процедури всередині ЄС», – розповів Клімкін.

    Він додав, що потрібно буде зробити реально багато речей, деякі з яких будуть дуже болючими і політично самовбивчими у впровадженні відповідних директив.

    «При цьому перемовини про надання перспектив членства можуть розпочатися навіть раніше, аніж в 2027 році, а самі передвступні переговори у випадку України триватимуть 8–10 років, не менше. Це буде амбітна, але абсолютно реальна мета з точки зору досвіду останніх членів ЄС – тієї ж Хорватії», – переконаний ексміністр.

    Павло Клімкін вважає, що лінійність і передбачуваність розвитку ситуації не сприяють швидкості нашого руху до НАТО і до ЄС. «А от якісь сплески і катаклізми, зокрема безпекові, можуть йому сприяти», – підсумував дипломат.

    Додамо, що Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом. Із публікації прибрали фразу про підтримку Байденом надання Україні ПДЧ в НАТО.

    Читайте також інтерв'ю: Павло Клімкін: Основна ідея для Путіна зараз – спровокувати громадянський конфлікт в Україні
    Теги: Павло Клімкін дипломатія НАТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Клімкін: Переговори України щодо вступу в ЄС триватимуть не менше 8-10 років