Клімкін: Переговори України щодо вступу в ЄС триватимуть не менше 8-10 років

«2035 рік – це достатньо реальна дата», – Клімкін про вступ України в ЄС

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що членство в ЄС для України може бути актуальним не раніше, ніж в 2035 році. А партнери з Литви називали датою початку таких перемовин 2027 рік. Український дипломат в інтерв’ю «Главкому» пояснив, як швидко наша держава наближається до членства в ЄС.

«Та дата, яку називають литовці, є абсолютно реальною перспективою, але навіть якщо інтенсивно вести переговори, то реальною є орієнтовна дата, яку я називаю, – 2035 рік. Всі, ті, хто каже, що можна раніше, насправді просто вводять людей в оману та займаються політичними спекуляціями. Оскільки я багато працював з ЄС, то знаю, як влаштовані процеси і механізми всередині, який там настрій. Низка німецьких та французьких політиків, з якими я спілкуюся, теж вважають, що 2035 рік – це достатньо реальна дата. Раніше це неможливо, просто враховуючи сьогоднішні процедури всередині ЄС», – розповів Клімкін.

Він додав, що потрібно буде зробити реально багато речей, деякі з яких будуть дуже болючими і політично самовбивчими у впровадженні відповідних директив.

«При цьому перемовини про надання перспектив членства можуть розпочатися навіть раніше, аніж в 2027 році, а самі передвступні переговори у випадку України триватимуть 8–10 років, не менше. Це буде амбітна, але абсолютно реальна мета з точки зору досвіду останніх членів ЄС – тієї ж Хорватії», – переконаний ексміністр.

Павло Клімкін вважає, що лінійність і передбачуваність розвитку ситуації не сприяють швидкості нашого руху до НАТО і до ЄС. «А от якісь сплески і катаклізми, зокрема безпекові, можуть йому сприяти», – підсумував дипломат.

Додамо, що Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом. Із публікації прибрали фразу про підтримку Байденом надання Україні ПДЧ в НАТО.