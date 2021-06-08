Зникли важливі деталі: Офіс Зеленського виправив заяву про розмову з Байденом

У Зеленського знову виправляють помилки у публікації на сайті Офісу президента

Із публікації прибрали фразу про підтримку Байденом надання Україні ПДЧ в НАТО

Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний прес-реліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом. На це звернуло увагу американське видання Axios.

Зокрема, вночі Офіс Зеленського видалив із повідомлення про розмову Зеленського та Байдена слова про те, що президент США начебто підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

У початковій версії повідомленні Банкової йшлося, що «президент США наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня».

Однак у пресрелізі Білого дому, який вийшов приблизно о 3 годині ночі за київським часом, не повідомлялося, що Байден висловив підтримку надання ПДЧ Україна в НАТО.

«Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис», – заявив представник американської Ради національної безпеки редакції Axios.

Тепер в пресрелізі Офісу президента України текст сформульований так: «Джо Байден запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі».

Нагадаємо, що експосол України в США прокоментував розмову Зеленського і Байдена і назвав її позитивним сигналом. Водночас Валерій Чалий наголосив, що треба дочекатися «американського варіанта офіційного викладу суті розмови» Зеленського і Байдена.

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв президенту США Джо Байдену подальші кроки з реформування держави. У Вашингтоні, перш за все чекають прозорого завершення конкурсу на посаду глави Спеціалізованої прокуратури.

Ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

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