Клімкін назвав умови, за яких відбудеться зустріч Зеленського й Путіна

«Зараз основна ідея Путіна – спровокувати громадянський конфлікт в Україні, він не хоче піти в масштабну атаку», – Клімкін

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Абсолютно очевидно, що Путін піде на зустріч із Зеленським, якщо отримає від неї користь – це збільшення залежності України від Росії, зокрема в газовій сфері, у сфері постачання інших енергоносіїв чи якихось товарів. Це може бути газ, це може бути нафтопродукти, це може стосуватись ядерного палива. Може бути обговорення прямих поставок російського газу зі зниженням тарифів, будь-які схеми, які збільшують нашу залежність від Росії. Тобто мета – посадити нас на подальшу голку», – розповів Клімкін.

Він додав, що Путін буде обговорювати й тему Донбасу, нікуди не дінеться, а Крим – тільки в контексті подачі туди води тощо.

«Зараз він може погодитися на якісь формальні поступки по Донбасу, бо вже стільки паспортів там видав, що повністю контролює ситуацію. Уявіть собі: ми починаємо контролювати кордон разом із міжнародним контингентом, а реально там за півтора роки вже роздано два мільйони паспортів. Тобто він інкорпорує повністю собі підконтрольну територію (фактично ту ж Росію, тільки без державних символів) в Україну, через це розвалює українську державність і нас примушує ще й за це платити, провокуючи громадянський конфлікт. А для нього зараз спровокувати громадянський конфлікт – це основна ідея, він же не хоче піти в масштабну атаку», – пояснив Клімкін.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.