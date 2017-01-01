Клімкін: Україні необхідний контроль за всіма, хто в’їжджає з Росії

Глава МЗС України наполягає на біометричному контролі на кордоні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до Івано-Франківська заявив, що Україні потрібен біометричний контроль на кордоні з Росією. «У нас є план запровадження візового режиму, але я завжди вважав, що звичайні візи, якщо їх просто у паспорт ставити, вони нас з Росії не витурять. Нам потрібні, по-перше, біометричний



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Глава МЗС України наполягає на біометричному контролі на кордоні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до Івано-Франківська заявив, що Україні потрібен біометричний контроль на кордоні з Росією.

«У нас є план запровадження візового режиму, але я завжди вважав, що звичайні візи, якщо їх просто у паспорт ставити, вони нас з Росії не витурять. Нам потрібні, по-перше, біометричний контроль на кордоні, по-друге, контроль за всіма, хто в’їжджає з Росії, як це є в інших країнах, приміром, в Ізраїлі. Далі, якщо цього буде недостатньо, запровадити не просто візу, а біометричну візу. Тоді вже чітко буде відомо – хто, де і коли. І тоді будемо контролювати всіх тих, хто заїжджає до нас», – цитує Клімкіна «Радіо Свобода».

Міністр також прокоментував можливість припинення дипломатичних відносин з Росією. Він вважає, що такий крок зменшить захист українців, які зараз живуть і працюють в Росії.

За його словами, «дипломатичних відносин з Росією за змістом нема ніяких». Він пояснив, що дипломати спілкуються з Росією лише щодо звільнення політичних в’язнів та під час зустрічей у «нормандському форматі».

«Більше за визначенням ніяких тем, навіть на міжнародних майданчиках у нас нема. Ну які у нас теми можуть бути з агресором? Послів у нас нема. Які дипломатичні відносини? Це просто якась рамка для того, щоб турбуватися про наших громадян», – заявив Клімкін.

Як відомо, 2 вересня набрав чинності указ президента України про запровадження з 1 січня 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, у тому числі громадян Росії.

У липні міністерство закордонних справ Росії критикувало плани України запровадити особливий режим перетину українського кордону і контролю за пересуванням у країні для громадян Росії.