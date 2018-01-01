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    Клімкін: Закони не допоможуть Польщі у встановленні історичної правди

    Історична правда не має національних меж і не встановлюється законами, заявив Клімкін
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що законодавчі акти не допоможуть Польщі у встановленні історичної правди. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи прийняття у Польщі скандального закону про Інститут національної пам'яті. «Історична правда не має національних меж і не встановлюється законами.
    • Сьогодні, 11:20
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    Глава МЗС України Павло Клімкін засуджує ухвалення Польщею закону про Інститут національної пам'яті
    Глава МЗС України Павло Клімкін засуджує ухвалення Польщею закону про Інститут національної пам'яті

    Історична правда не має національних меж і не встановлюється законами, заявив Клімкін

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що законодавчі акти не допоможуть Польщі у встановленні історичної правди. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи прийняття у Польщі скандального закону про Інститут національної пам'яті.

    «Історична правда не має національних меж і не встановлюється законами. Вона або є, або її треба шукати. І в тому, і в іншому випадку законодавчі акти не допоможуть #Poland», - заявив Клімкін.

    Міністр також зазначив, що завжди говоритиме правду і поважатиме тих, хто на це заслужив.

    Нагадаємо, ввечері 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про Інститут національної пам'яті, який спричинив дипломатичну кризу між Польщею й Ізраїлем, а також Польщею й Україною.

    Раніше Дуда пообіцяв підписати закон і звернутися до Конституційного судуПольщі з проханням дати оцінку цьому документу. 

    У вівторок Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Польщі через «антибандерівський» закон.

    Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

    У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

    Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

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    Павло Клімкін Польща закон Україна
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