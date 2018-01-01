Клімкін: Закони не допоможуть Польщі у встановленні історичної правди

Історична правда не має національних меж і не встановлюється законами, заявив Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що законодавчі акти не допоможуть Польщі у встановленні історичної правди. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи прийняття у Польщі скандального закону про Інститут національної пам'яті. «Історична правда не має національних меж і не встановлюється законами.



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Глава МЗС України Павло Клімкін засуджує ухвалення Польщею закону про Інститут національної пам'яті

Історична правда не має національних меж і не встановлюється законами, заявив Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що законодавчі акти не допоможуть Польщі у встановленні історичної правди. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи прийняття у Польщі скандального закону про Інститут національної пам'яті.

«Історична правда не має національних меж і не встановлюється законами. Вона або є, або її треба шукати. І в тому, і в іншому випадку законодавчі акти не допоможуть #Poland», - заявив Клімкін.

Історична правда не має національних меж і не встановлюється законами. Вона або є, або її треба шукати. І в тому, і в іншому випадку законодавчі акти не допоможуть #Poland 2/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 лютого 2018 р.

Міністр також зазначив, що завжди говоритиме правду і поважатиме тих, хто на це заслужив.

Я завжди говоритиму правду. Шанувати тих, хто на це заслужив. Засуджувати тих, хто себе зганьбив. Байдуже - своїх чи чужих. Байдуже-у Варшаві, Києві чи іншому місці #Poland 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 лютого 2018 р.

Нагадаємо, ввечері 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про Інститут національної пам'яті, який спричинив дипломатичну кризу між Польщею й Ізраїлем, а також Польщею й Україною.

Раніше Дуда пообіцяв підписати закон і звернутися до Конституційного судуПольщі з проханням дати оцінку цьому документу.

У вівторок Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Польщі через «антибандерівський» закон.

Як відомо, 26 січня польський Сейм і Сенат Польщі ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

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