Клімкін заявив, що агресію РФ проти України досі сприймають як кіно



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Павло Клімкін

Клімкін підбив підсумки Мюнхенської конференції

Російська агресія проти України досі сприймається багатьма як драматичне кіно.

Про це після завершення Мюнхенській конференції з питань безпеки написав у своєму Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Після двох днів занурення в реальність Мюнхенської конференції багато думок. Загалом оптимістичних, але іноді, на жаль, все-таки не дуже світлих. Російська агресія проти України досі сприймається багатьма як драматичне кіно, яке вони дивляться зі своєї комфортної диванної реальності», - пише міністр.

«Очевидно, так деяким зручніше. І це, звичайно, дуже дратує», - зазначає Клімкін.

Втім, за його словами, все більше стає тих, хто усвідомлює, що «далі так тривати не може - з Росією потрібно щось робити».

«А з комфортної спостережної позиції, цього точно не зробиш. Остаточної відповіді, що і як потрібно робити поки немає. Як і немає відповіді, як протистояти тенденції, що світ стає все більш небезпечним. Але розуміння щодо джерела цієї небезпеки є майже у всіх«, - розповідає керівник українського зовнішньополітичного відомства.

Безпеки в світі стає все менше, а форумів з безпеки все більше, зазначає міністр.

«З такими темпами майбутній глобальний світ ризикує бути дуже злим. Трансатлантичне співтовариство і Європа ще оцінять значення України і наш внесок у глобальну безпеку і стабільність. І ми все більше готові це обговорювати. Це, насправді, для мене головний висновок нинішнього Мюнхена», - додав він.

Нагадаємо, у центрі німецького Мюнхена провели акцію на підтримку українців, затриманих або ув’язнених в Росії з політичних мотивів.