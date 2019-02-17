У Мюнхені пройшла акція на підтримку «в’язнів Кремля»



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Учасники принесли на площу 100 стільців, до кожного з яких прикріпили табличку з іменем одного з «в’язнів Кремля»

У центрі німецького Мюнхена провели акцію на підтримку українців, затриманих або ув’язнених в Росії з політичних мотивів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Учасники принесли на площу 100 стільців, до кожного з яких прикріпили табличку з іменем одного з «в’язнів Кремля» у Росії або анексованому нею Криму, і стали навколо із плакатами з вимогою їхнього звільнення.

На акцію також прийшов міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Із 15 лютого і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція.

Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі – в Україні.