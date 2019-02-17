У Мюнхені пройшла акція на підтримку «в’язнів Кремля»
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Розсилка
Учасники принесли на площу 100 стільців, до кожного з яких прикріпили табличку з іменем одного з «в’язнів Кремля»
У центрі німецького Мюнхена провели акцію на підтримку українців, затриманих або ув’язнених в Росії з політичних мотивів.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Учасники принесли на площу 100 стільців, до кожного з яких прикріпили табличку з іменем одного з «в’язнів Кремля» у Росії або анексованому нею Криму, і стали навколо із плакатами з вимогою їхнього звільнення.
На акцію також прийшов міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Ukraine in Munich. Alone. Outside. Screaming. pic.twitter.com/rxHeKKRNB1— Nataliya Katser-Buchkovska (@NBuchkovska) 16 февраля 2019 г.
Із 15 лютого і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція.
Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі – в Україні.