У Мюнхені пройшла акція на підтримку «в’язнів Кремля»

У центрі німецького Мюнхена провели акцію на підтримку українців, затриманих або ув’язнених в Росії з політичних мотивів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Учасники принесли на площу 100 стільців, до кожного з яких прикріпили табличку з іменем одного з «в’язнів Кремля» у Росії або анексованому нею Криму, і стали навколо із плакатами з вимогою їхнього звільнення.

На акцію також прийшов міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Ukraine in Munich. Alone. Outside. Screaming. pic.twitter.com/rxHeKKRNB1