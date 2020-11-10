Клініка, де розгорівся мовний скандал, погрожує відомому політику судом

У медустанові підкреслили, що принижувати честь і гідність в клініці неприпустимо як по відношенню до лікарів, так і пацієнтів

Клініка «Добробут», де з політиком Володимиром Бондаренком не захотіли говорити українською мовою і нібито застосували силу, зажадала спростування, а в разі, якщо цього не буде, подасть до суду.

Позиція клініки була опублікована під постом Бондаренка у Facebook.

В адміністрації клініки вивчили коментарі лікарів, записи з камер спостереження і опитали свідків. Свідчень того, що до політика застосували словесне і фізичне насильство, там не знайшли.

У медустанові підкреслили, що принижувати честь і гідність в клініці неприпустимо як по відношенню до лікарів, так і пацієнтів, тому зажадали у Бондаренка офіційного спростування його слів.

Нагадаємо, 8 листопада екснардеп та колишній голова столичної міської адміністрації Володимир Бондаренко звернувся до поліції після візиту до комерційної медичної клініки «Добробут».

Причиною звернення стала поведінка працівників медустанови, які на вимогу Бондаренка говорити українською, начебто вигнали його з кабінету, образили та застосували силу.