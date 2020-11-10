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    Клініка, де розгорівся мовний скандал, погрожує відомому політику судом

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    <p>Клініка &laquo;Добробут&raquo; зажадала від Володимира Бондаренка офіційного спростування його слів</p> - Клініка, де розгорівся мовний скандал, погрожує відомому політику судом

    Клініка «Добробут» зажадала від Володимира Бондаренка офіційного спростування його слів

    У медустанові підкреслили, що принижувати честь і гідність в клініці неприпустимо як по відношенню до лікарів, так і пацієнтів

    Клініка «Добробут», де з політиком Володимиром Бондаренком не захотіли говорити українською мовою і нібито застосували силу, зажадала спростування, а в разі, якщо цього не буде, подасть до суду.

    Позиція клініки була опублікована під постом Бондаренка у Facebook.

    В адміністрації клініки вивчили коментарі лікарів, записи з камер спостереження і опитали свідків. Свідчень того, що до політика застосували словесне і фізичне насильство, там не знайшли.

    У медустанові підкреслили, що принижувати честь і гідність в клініці неприпустимо як по відношенню до лікарів, так і пацієнтів, тому зажадали у Бондаренка офіційного спростування його слів.

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    Нагадаємо, 8 листопада екснардеп та колишній голова столичної міської адміністрації Володимир Бондаренко звернувся до поліції після візиту до комерційної медичної клініки «Добробут».

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    Причиною звернення стала поведінка працівників медустанови, які на вимогу Бондаренка говорити українською, начебто вигнали його з кабінету, образили та застосували силу.

    політика лікарня скандал українська мова
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