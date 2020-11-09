Українську мову називають рідною понад 37 млн людей

У Кабінеті міністрів України повідомили, що у світі українською мовою володіють від 41 до 45 млн людей, а рідною її називають понад 37 млн людей. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

«День української писемності та мови було започатковано 1997 року указом президента. У світі українською мовою володіють від 41 до 45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн», – зазначають у пресслужбі.

Крім того, в повідомленні наведено декілька фактів, які пов'язані з українською мовою та писемністю:

перший офіційний український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук;

в українській мові безліч синонімів, найбільше синонімів має слово «бити» – 45;

за лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська (84%), польська (70%) та сербська мови (68%);

одне з головних нововведень в українському правописі – офіційне закріплення фемінітивів;

українська мова налічує близько 256 тис. слів;

найбільша кількість слів в українській мові починається на літеру «п», а найменш уживана – «ф»;

найбільше перекладений літературний твір – «Заповіт» Тараса Шевченка (147 мовами);

у 1933 році з правопису була вилучена літера «ґ», а в 1990 - повернена знову.

День української писемності та мови відзначають щороку 9 листопада.

Нагадаємо, дипломати США та ЄС привітали українців з Днем писемності і мови (відео).

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