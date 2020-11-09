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    У світі українською мовою володіють від 41 до 45 млн людей

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    День української писемності та мови відзначають щороку 9 листопада - У світі українською мовою володіють від 41 до 45 млн людей
    День української писемності та мови відзначають щороку 9 листопада

    Українську мову називають рідною понад 37 млн людей

    У Кабінеті міністрів України повідомили, що у світі українською мовою володіють від 41 до 45 млн людей, а рідною її називають понад 37 млн людей. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

    «День української писемності та мови було започатковано 1997 року указом президента. У світі українською мовою володіють від 41 до 45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн», – зазначають у пресслужбі.

    Крім того, в повідомленні наведено декілька фактів, які пов'язані з українською мовою та писемністю:

    • перший офіційний український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук;
    • в українській мові безліч синонімів, найбільше синонімів має слово «бити» – 45;
    • за лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська (84%), польська (70%) та сербська мови (68%);
    • одне з головних нововведень в українському правописі – офіційне закріплення фемінітивів;
    • українська мова налічує близько 256 тис. слів;
    • найбільша кількість слів в українській мові починається на літеру «п», а найменш уживана – «ф»;
    • найбільше перекладений літературний твір – «Заповіт» Тараса Шевченка (147 мовами);
    • у 1933 році з правопису була вилучена літера «ґ», а в 1990 - повернена знову.

    День української писемності та мови відзначають щороку 9 листопада.

    Нагадаємо, дипломати США та ЄС привітали українців з Днем писемності і мови (відео).

    Як повідомлялося, МЗС нагадав про досягнення українців у День народження Книги рекордів Гіннеса, 9 листопада.

     

    МЗС книги мова українська мова правопис
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