Як дипломати США та ЄС привітали українців з Днем писемності і мови (відео)

Американські дипломати творчо привітали українців з Днем писемності і мови. У своєму відеопривітанні вони розповіли, які слова українською мовою є найбільш улюбленими.

«Відповідальність», «прозорість», «вареники», «полуниця», «вдячність», «жовтий» та «блакитний» - такі українські слова озвучили у привітанні американські дипломати, які служать в посольстві США в Україні.

А співробітники представництва ЄС в Україні привітали українців віршем Ліни Костенко.

У відео посол ЄС до України Матті Маасікас а також команда представництва зачитали уривок з вірша «Життя іде і все без коректур...».

