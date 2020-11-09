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    Як дипломати США та ЄС привітали українців з Днем писемності і мови (відео)

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    День писемності та мови відзначають в Україні 9 листопада - Як дипломати США та ЄС привітали українців з Днем писемності і мови (відео)
    День писемності та мови відзначають в Україні 9 листопада

    Співробітники представництва ЄС в Україні привітали українців віршем Ліни Костенко

    Американські дипломати творчо привітали українців з Днем писемності і мови. У своєму відеопривітанні вони розповіли, які слова українською мовою є найбільш улюбленими.

    «Відповідальність», «прозорість», «вареники», «полуниця», «вдячність», «жовтий» та «блакитний» - такі українські слова озвучили у привітанні американські дипломати, які служать в посольстві США в Україні.

    А співробітники представництва ЄС в Україні привітали українців віршем Ліни Костенко.

    У відео посол ЄС до України Матті Маасікас а також команда представництва зачитали уривок з вірша «Життя іде і все без коректур...».

    День писемності та мови відзначають в Україні 9 листопада.

    Також цього дня українці традиційно писали радіодиктант національної єдності.

    Між іншим, хорватський тренер присоромив футболіста з Макіївки за незнання мовиМіж Іґорем Йовічевічем та Євгеном Селезньовим на мовному підґрунті сталася сутичка. 

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    ЄС США посол українці українська мова Матті Маасікас Іван Малкович
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