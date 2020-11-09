Як дипломати США та ЄС привітали українців з Днем писемності і мови (відео)

День писемності та мови відзначають в Україні 9 листопада

Співробітники представництва ЄС в Україні привітали українців віршем Ліни Костенко

Американські дипломати творчо привітали українців з Днем писемності і мови. У своєму відеопривітанні вони розповіли, які слова українською мовою є найбільш улюбленими.

«Відповідальність», «прозорість», «вареники», «полуниця», «вдячність», «жовтий» та «блакитний» - такі українські слова озвучили у привітанні американські дипломати, які служать в посольстві США в Україні.

Вітаємо з Днем української писемності та мови!

У цей день наші американські дипломати поділилися своїми улюбленими українськими словами.



Happy Ukrainian Literature and Language Day! Our American diplomats shared their favorite Ukrainian words. pic.twitter.com/g2g9bPqTl8 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 9, 2020

А співробітники представництва ЄС в Україні привітали українців віршем Ліни Костенко.

У відео посол ЄС до України Матті Маасікас а також команда представництва зачитали уривок з вірша «Життя іде і все без коректур...».

The EU Delegation congratulates all Ukrainians on the Day of Ukrainian Writing and Language! Don’t miss the video of our team reciting in Ukrainian a fragment of Lina Kostenko’s poem to mark this special day pic.twitter.com/6q4VIETg8O — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 9, 2020

День писемності та мови відзначають в Україні 9 листопада.

Також цього дня українці традиційно писали радіодиктант національної єдності.

Між іншим, хорватський тренер присоромив футболіста з Макіївки за незнання мови. Між Іґорем Йовічевічем та Євгеном Селезньовим на мовному підґрунті сталася сутичка.



