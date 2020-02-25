Княжицький про підозру Чорновол: ДБР перетворилося на філію російської ФСБ



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Микола Княжицький зазначив, що ДБР пред’явило підозру Тетяні Чорновол через конфлікт із співробітником сторінки проросійського політика Фото: eurosolidarity.org

Парламентар зазначив, що неприпустимими є спроби ДБР підмінювати поняття та переслідувати патріотів на догоду проросійським політикам

Вручення Державним бюро розслідувань підозри Тетяні Чорновол фактично є ще одним свідченням співпраці установи з проросійськими політиками. Про це написав народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицькій на своїй сторінці в мережі Facebook, коментуючи вручення підозри Тетяні Чорновол через конфлікт із журналістом «Шарій.net».

«ДБР пред’явило підозру Тетяні Чорновол через конфлікт із співробітником сторінки проросійського політика. ДБР вважає його журналістом. Отже тепер усі співробітники штабів «ЄС», «Батьківщини», «Голосу», навіть ОПЗЖ і СН теж журналісти? А хто тоді журналісти? А може це співробітник партійного офісу проросійського політика заважав професійній діяльності журналістки Чорновол?» – наголосив політик.

Парламентар зазначив, що неприпустимими є спроби ДБР підмінювати поняття та переслідувати патріотів на догоду проросійським політикам. Він також нагадав, що раніше Тетяну Чорновол за принципову журналістську та громадянську позицію переслідував режим Януковича, а тепер – влада Зеленського.

«ДБР перетворилася на філію ФСБ. Мало того, що травмували фізично Чорновол, ще й у «підозри» бавляться. Тетяна комусь подобається, а комусь ні, але не забуваймо, що це її хотіли вбити слуги Януковича, це її чоловік загинув на фронті. Гібридна війна і полягає у зміні понять в свідомості людей, коли російських політичних посіпак державний орган, який мав би їхню діяльність розслідувати, називає журналістами», – підкреслив Княжицький.

Зазначимо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, повідомили народному депутату України VIII скликання Тетяні Чорновол про підозру в перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста. Про це повідомляє преслужба ДБР.