Шість сценаріїв для олігархів при шостому Президентові

Ігор Рейтерович Політолог, керівник політико-правових програм ГО «Український Центр суспільного розвитку»

Ігор Рейтерович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Протягом декількох наступних місяців Зеленському доведеться дати відповіді на питання, які стосуються майбутнього українських олігархів

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Низкий уровень социальной ответственности, рентоориентированное поведение, постоянное участие в коррупционных деяниях и неистребимое желание любыми способами интегрироваться во власть – отличительные черты украинских олигархов. Поэтому не стоит удивляться, что, согласно результатам опроса Социологической группы «Рейтинг», в марте 2019 года олигархам доверяли всего 8% украинцев, в то время как мелким и средним предпринимателям – 63% и 60% соответственно. В 2018 году 42,4% граждан считали олигархов основной преградой на пути развития страны.

Главная проблема олигархов

Корень проблемы олигархов даже не в том, что совокупная чистая стоимость активов трёх самых богатых физических лиц Украины превышает 6% ВВП, что непосредственно влияет на национальную безопасность и перспективы развития страны в целом, и даже не в желании крупных предпринимателей использовать политическую деятельность по максимуму для расширения собственного бизнеса. Главная проблема – что делать с отношением украинцев к собственности и деньгам, которыми олигархи владеют. Дело в том, что подавляющее большинство граждан (по некоторым опросам – около 87%) считают, что все крупные состояния в Украине были сформированы с нарушением действующего законодательства.

Что делать с имуществом олигархов?

А дальше это большинство делится на четыре группы. Первая считает, что стране нужна национализация. Вторая выступает за реприватизацию, возможно, точечную. Третьей группе нравится идея с доплатами за купленные в эпоху «дикой» приватизации предприятия. Ну и, наконец, четвёртая группа особо ничего не выдумывает и считает, что всё надо просто взять и поделить. Между кем и как – это уже другой вопрос, не столь актуальный на данном этапе развития страны. Главное – социальная справедливость, которую каждый трактует по-своему. Потому что ситуация, при которой исключительно граждане оплачивают непопулярные, хотя и жизненно необходимые реформы, попросту ненормальна. Бизнес, прежде всего крупный, также должен в этом участвовать, а не только зарабатывать, попутно меняя одну ренту (газовую трубу) на другую (услуги ЖКХ).

При этом сегодня общественный запрос на деолигархизацию и деофшоризацию колоссален. Граждане не готовы терпеть дальнейшее сращивание власти и бизнеса, они категорически против того, что так называемая элита управляет страной исключительно в своих личных интересах. И третья революция за последние 15 лет это подтверждает. То, что эта революция произошла в сознании людей, что выразилось в поддержке внесистемного кандидата, не отменяет того факта, что очень скоро она может вновь выплеснуться на улицы и залить их кровью. Такой апокалиптический прогноз базируется как раз на том факте, что в основе нового протеста будут именно социально-экономические, а не политические факторы. Добавьте сюда тонны оружия, которые на руках у населения – и мы получим новый 1917 год.

Роль Президента в олигархических разборках

И вот с этой проблемой предстоит разбираться новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так уж традиционно сложилось, что в Украине глава государства в той либо иной мере вынужден принимать участие в олигархических разборках – или как арбитр, или как непосредственный член «клуба». Какую роль будет играть Владимир Зеленский – сказать сложно, так как пока что известный актёр является очень непубличным и абсолютно неизвестным политиком. Кроме того, именно в его случае не стоит переоценивать роль и возможности Президента. Вполне возможно, что Зеленский будет слабым главой государства, крайне ограниченным в своих возможностях. То, что он внесистемен, одновременно является как плюсом, так и минусом. Что перевесит в результате – желание разработать и внедрить новые правила или максимально использовать старые, мы не знаем. Но с олигархами ему придётся жить и договариваться, причём как кулуарно, так и публично, потому что народ будет требовать ответа на главный запрос – деолигархизацию. И рано или поздно его придётся сформулировать. Тем не менее, уже сегодня можно спрогнозировать несколько основных сценариев будущего украинских олигархов при Президенте Владимире Зеленском.

Сценарий 1. Коломойский получает всё

Наименее возможный из всех сценариев, поскольку ни общество, ни остальные олигархи не позволят монополизировать власть одной финансово-политической группе. Более того, изначальная привязка нового Президента к одиозному олигарху вынуждает Зеленского максимально дистанцироваться от него – пока что больше на словах, но рано или поздно это придётся доказывать на деле. Ситуация вокруг первых назначений и «ПриватБанка» – хороший маркер, который покажет степень независимости/зависимости нового главы государства от советов Коломойского. Последний, судя по всему, это прекрасно понимает и старается максимально «привязать» к себе Зеленского посредством многочисленных интервью. Что в них больше – бравады или отчаяния – скоро узнаем, достаточно дождаться трёх первых назначений, которые находятся в непосредственной компетенции Президента.

Сценарий 2. Олигархический консенсус: за Зеленского

По сути, речь идёт о сохранении влияния олигархов, продолжении внутривидовой конкуренции, использовании публичных (выборы разных уровней) и непубличных (кулуарный лоббизм, неформальные договорённости, коррупция) механизмов влияния на процессы принятия ключевых решений в государстве. Безусловно, и тут не следует забывать об «особой» роли Коломойского. Однако максимум, на что он может рассчитывать – это право «первой ночи», надежда на то, что его интересы будут удовлетворены в первую очередь. Впрочем, далеко не факт, что остальные согласятся на подобные преференции, особенно на фоне того, что, кроме бывшего собственника «ПриватБанка», уже как минимум пять олигархов предложили свою помощь новому главе государства (и это ещё без активизации Рината Ахметова, который только присматривается), кооптировав своих людей в его окружение и помогая организовывать встречи на разных уровнях. В этом сценарии Зеленскому фактически отводится роль арбитра, однако присутствуют огромные сомнения, сможет ли он им стать. И, что немаловажно, захочет ли вообще играть подобную роль.

Сценарий 3. Олигархический консенсус: против Зеленского

Сценарий, предусматривающий фактический переход к парламентской республике, с существенным урезанием полномочий Президента – не столько де-юре, сколько де-факто. В основе – формирование коалиции, в составе которой не найдётся места «Слуге народа», блокирование любых инициатив главы государства на уровне законодательной и исполнительной власти с параллельной ликвидацией вертикали ОГА и РГА. Насколько такой сценарий соответствует национальным интересам страны, которая находится в состоянии войны и в которой Президент – Верховный главнокомандующий – вопрос риторический.

Сценарий 4. Революционная деолигархизация

Возможен при условии полного контроля со стороны Президента над силовым блоком, при реформированной судебной системе, тотальной поддержке гражданского общества и одобрении западных партнёров. Параллельно с этим предусматривает реализацию реформ, по масштабу превосходящих все, что мы видели ранее. Вероятность реализации – как в анекдоте про отделение фантастики на втором этаже.

Сценарий 5. Деолигархизация на основе круглого стола

Предусматривает налоговую амнистию капиталов, разработку и внедрение прозрачных правил игры, что позволит в перспективе постепенно дистанцироваться олигархам от власти (сохранив при этом определённое влияние на политику по примеру стран западной демократии) и сосредоточиться на формировании социально ответственного бизнеса. Главным препятствием для реализации такого сценария является желание основных олигархических групп приватизировать главный ресурс Украины – землю, официально закрепив за собой право собственности и возможность свободно им распоряжаться в будущем. Не вызывает сомнения тот факт, что сделать это будет гораздо проще и, что главное, дешевле при сохранении теневых схем и коррупционной системы.

Сценарий 6. Избирательная деолигархизация

Показательное принесение в жертву одного олигарха, с соответствующим PR-сопровождением, громкими обвинениями, судебными процессами и последующей реприватизацией. На роль сакральной жертвы могут подойти, например, Порошенко, Ахметов или даже Коломойский – что позволит Зеленскому окончательно развеять инсинуации касательно своей зависимости от одиозного олигарха и поставить точку в деле «ПриватБанка». Выгодный во многих отношениях сценарий, который, тем не менее, имеет одно необходимое условие, а именно – консенсус среди остальных олигархов касательно возможности его реализации. Рискнут ли они отдать одного из собратьев-конкурентов на «растерзание» – вопрос, на который нет однозначного ответа, потому что в результате может оказаться, что Президент, подстёгиваемый общественным мнением, не собирается останавливаться на достигнутом.

Безусловно, представленные сценарии – лишь часть из возможных. Что, впрочем, не отменяет главного – в ближайшие несколько месяцев новому Президенту придётся дать ответ на вопрос, который волнует всех в этой стране. И речь не столько о будущем олигархов, сколько об элементарной социальной справедливости. Готов ли к этому человек, до недавнего времени бесконечно далёкий от политики – скоро узнаем. В противном случае граждане в очередной раз могут вспомнить о том, что именно они – источник власти в стране. И решить проблему – так, как посчитают нужным.

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