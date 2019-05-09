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    У Зеленського вважають, що Аваков залишиться у кріслі до виборів у Раду

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    Арсен Аваков - У Зеленського вважають, що Аваков залишиться у кріслі до виборів у Раду
    Арсен Аваков

    Раніше Коломойський заявив, що вважає за необхідне, щоб Аваков зберіг свою посаду в наступному Кабінеті міністрів

    Речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков висловив думку, що до парламентських виборів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков буде виконувати свої функції.

    Про це він сказав у ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Я думаю, що якщо ми говоримо про Авакова, то Аваков був поданий, якщо я не помиляюся, по квоті «Народного Фронту», а сьогодні «Народний Фронт» є фракцією, яка є однією з двох ключових фракцій в коаліції. Тому я думаю, що до парламентських виборів і до створення однієї чи іншої ...коаліції Аваков буде виконувати свої функції. Знову ж таки, час покаже. В Україні все так швидко міняється, і ми це з вами прекрасно знаємо», - зазначив Разумков.

    Раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що вважає за необхідне, щоб нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зберіг свою посаду в наступному Кабінеті міністрів.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

    Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

    міністр Арсен Аваков Народний фронт
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