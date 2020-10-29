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    Політика

    Місцеві вибори: мер Бахмута переобрався на сьомий термін

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    Міський голова Бахмута Олексій Рева - Місцеві вибори: мер Бахмута переобрався на сьомий термін
    Міський голова Бахмута Олексій Рева

    За Олексія Реву проголосували 77,99% виборців

    Міським головою Бахмута Донецької області всьоме став чинний мер Олексій Рева.

    Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на територіальну виборчу комісію.

    Зазначається, що за Реву проголосували 77,99% виборців з тих, що прийшли на дільниці.

    Також відомо, що до міської ради Бахмута пройшло чотири партії.

    Заступниця голови Бахмутської міської територіальної виборчої комісії Тетяна Гавжеєва повідомила, що партія «Порядок» бере 15 мандатів, ОПЗЖ – 11 мандатів, «Слуга народу» – дев’ять мандатів і «Опоблок» – три мандати.

    Зазначимо, що Олексій Рева у 1990 році був обраний головою Артемівської міської ради народних депутатів. Після цього обирався на посаду міського голови м. Артемівська (Бахмута) у 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 роках. У 1990 та 1994 роках обирався депутатом Донецької обласної ради.

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