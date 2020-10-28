В Одесі член ДВК помер у черзі на здачу протоколів



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В Одесі третю добу приймають пакети протоколів голосування та бюлетені Фото: «Думська»

Чоловіку стало зле у приміщенні міськтервиборчкому

Член однієї з дільничних виборчих комісій Одеси помер, коли він стояв у черзі в міській територіальній виборчій комісії, щоб здати пакет бюлетенів та протоколів голосування.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що машина швидкої допомоги доставила до міськлікарні №1 чоловіка, якому стало зле у приміщенні міськтервиборчкому, де він стояв у черзі для здачі пакета документів про підсумки голосування на виборчій дільниці.

Медики поставили йому діагноз: гострий інфаркт міокарда і набряк легенів. Приблизно через годину лікарі констатували смерть пацієнта.

Варто зазначити, в Одесі третю добу приймають пакети протоколів голосування та бюлетені. Члени ДВК годинами чекають своєї черги.

Нагадаємо, на території Ірпінської ОТГ сталася трагедія: заступник голови виборчої комісії в селі Козинці, що перебував за кермом автомобіля, потрапив у ДТП.