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    У Борисполі можуть відбутися нові вибори у січні, – «Опора»

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    Територіальна виборча комісія оголосить результати до 6 листопада - У Борисполі можуть відбутися нові вибори у січні, – «Опора»
    Територіальна виборча комісія оголосить результати до 6 листопада

    Вибори можуть відбутись в січні

    У громадянській мережі «Опора» спрогнозували, коли можуть бути нові вибори в Борисполі після смерті міського голови Анатолія Федорчука. Про це заявила голова мережі Ольга Айвазовська в ефірі одного з українських телеканалів.

    За її словами, територіальна виборча комісія оголосить результати до 6 листопада. Потім декілька днів будуть приймати рішення про оголошення повторних виборів.

    «День голосування може припадати на січень», – уточнила вона.

    Нагадаємо, Бориспіль відноситься до міст, де проживає менше 75 тис. мешканців, тож другий тур на виборах міського голови тут не передбачений.

    Як повідомлялося, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.

    За попередніми даними, Федорчук лідирував у виборчих перегонах 

    За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 28 жовтня біля нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

    Як повідомлялось раніше, у зв'язку зі смертю міського голови Борисполя в місті повинні провести повторні вибори.

    ЗМІ вибори Ольга Айвазовська
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