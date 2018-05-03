Тимошенко потролила Порошенка, привітавши з Днем кондитера (відео)

Політик заявила, що президенту «час повертатися у професію»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко записала відео до Дня кондитера, опублікувавши його на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Знаходячись на кухні, вона розказала про свій сімейний рецепт сирників. Наприкінці відео Тимошенко звернулася до одного із політиків - очевидно, маючи на увазі президента Петра Порошенка, і порадила



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Скріншот з відео

Політик заявила, що президенту «час повертатися у професію»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко записала відео до Дня кондитера, опублікувавши його на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Знаходячись на кухні, вона розказала про свій сімейний рецепт сирників.

Наприкінці відео Тимошенко звернулася до одного із політиків - очевидно, маючи на увазі президента Петра Порошенка, і порадила йому «повернутися у свою професію».

«І враховуючи, що сьогодні день кондитера, я хочу привітати одного дуже відомого політика з цим славним святом і нагадати, що йому час повертатися у професію», - заявила лідер «Батьківщини».

Нагадаємо, за опитуваннями соціологічної служби «Соціс», якби вибори президента України відбувалися у найближчу неділю, найбільшу кількість голосів отримали б Юлія Тимошенко - 8,9% від загальної кількості виборців та Петро Порошенко - 7,9%.