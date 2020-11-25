Степанов допускає введення жорсткого локдауну на новорічні свята

Повний жорсткий карантин торкатиметься всіх без виключення, як це було навесні, - голова МОЗ

З точки зору епідеміології тритижневий карантин може дати позитивний ефект, - МОЗ

Кабмін може ввести на новорічні свята жорсткий карантин, що торкнеться всіх без виключення. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Зрозуміло, що у нас може бути більш жорсткий карантин. З точки зору епідеміології найкращий метод – це повне розірвання передачі хвороби на три тижні. Тоді ми можемо відчути той ефект, який в принципі відчули європейські країни, які вводили такі обмеження. Це я говорю суто медично», ─ зазначив голова МОЗ.

Водночас Степанов додав, що також важливо враховувати і стан економіки України.

«Є й інший бік – це економіка нашої країни. Це дуже важливо. І коли ми пропонуємо повний жорсткий карантин, то відразу є розрахунки Міністерства фінансів, чи ми можемо це витримати, чи не можемо. Ми завжди виходимо з цих двох речей і намагаємось шукати баланс. Але зрозуміло, що можуть бути такі обставини, що ми повинні будемо це ввести суто з точки зору збереження нашого життя. Якщо ми говоримо про повний жорсткий карантин, він торкатиметься всіх без виключення, як це було навесні», ─ заявив Степанов.

Нагадаємо, 17 листопада Рада зобов’язала уряд попереджати про введення карантину за тиждень.

17 листопада Верховна Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

23 листопада президент Володимир Зеленський під час наради у своєму офісі заявив, що «карантин вихідного дня» ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

У Кабміні очікують на аналіз впливу минулих вихідних на захворюваність на коронавірусну інфекцію Covid-19 і поки що не обговорюють продовження «карантину вихідного дня».