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    На Одещині морська вода не відповідає санітарним нормам – МОЗ

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    Усього з 28 червня до 4 липня на 22 пляжах Одеси та області відібрали 106 зразків морської води - На Одещині морська вода не відповідає санітарним нормам – МОЗ
    Усього з 28 червня до 4 липня на 22 пляжах Одеси та області відібрали 106 зразків морської води
    Фото: kirillovka.ks.ua

    Йдеться про воду з пляжів у Центральному та Сонячному районі селища Затока

    Біля узбережжя селища Затока, що в Одеській області, морська вода не відповідає санітарним нормам. Про таке повідомили у пресслужбі обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

    Там розповіли, що всього з 28 червня до 4 липня на 22 пляжах Одеси та області відібрали 106 зразків морської води. А саме 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 13 на санітарно-хімічні.

    За результатами досліджень, два зразки не відповідають санітарним нормам. А саме морська вода з пляжів у Центральному та Сонячному районі селища Затока.

    Інформацію про всі виявлені «нестандартні» проби направили до міських та районних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

    Як раніше повідомляв «Главком», в Одесі море забарвилося в оливково-зелений колір через цвітіння ціанобактерій.

    Повідомляється, що морська вода набула неприродного оливково-зеленого відтінку. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами.

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    Теги: вода Одеса Затока море
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    На Одещині морська вода не відповідає санітарним нормам – МОЗ