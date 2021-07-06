На Одещині морська вода не відповідає санітарним нормам – МОЗ

Усього з 28 червня до 4 липня на 22 пляжах Одеси та області відібрали 106 зразків морської води

Йдеться про воду з пляжів у Центральному та Сонячному районі селища Затока

Біля узбережжя селища Затока, що в Одеській області, морська вода не відповідає санітарним нормам. Про таке повідомили у пресслужбі обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Там розповіли, що всього з 28 червня до 4 липня на 22 пляжах Одеси та області відібрали 106 зразків морської води. А саме 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 13 на санітарно-хімічні.

За результатами досліджень, два зразки не відповідають санітарним нормам. А саме морська вода з пляжів у Центральному та Сонячному районі селища Затока.

Інформацію про всі виявлені «нестандартні» проби направили до міських та районних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Як раніше повідомляв «Главком», в Одесі море забарвилося в оливково-зелений колір через цвітіння ціанобактерій.

Повідомляється, що морська вода набула неприродного оливково-зеленого відтінку. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізами.