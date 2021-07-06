Краще не купатися. Курортна Затока не готова до туристів

З 28 червня по 4 липня фахівці центру провели лабораторні дослідження якості морської води в певних контрольних точках на 22-х пляжах Одещини

На пляжах курортного селища Затока Одеської області морська вода не відповідає санітарним нормам. Про це повідомили в державній установі «Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України».

Відомо, що з 28 червня по 4 липня фахівці центру провели лабораторні дослідження якості морської води в певних контрольних точках на 22-х пляжах Одеси та Одеської області. Зокрема, в місцях, які мають офіційний статус, було відібрано 93 проби на санітарно-мікробіологічні та 13 проб – на санітарно-хімічні показники.

«З них дві проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам. Це пляжі в рекреаційних зонах селища Затока – райони «Центральний» і «Сонячний», – поінформували в центрі.

Додамо, що річка Дніпро перебуває у жахливому стані через тотальне забруднення.

Також справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти, у Криму. За сім років анексії на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилось будівельне сміття та побутові відходи. Днями, через потужні зливи, звалища просто змило у море.

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