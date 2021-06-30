Питна вода коштуватиме українцям майже 30 мільярдів: проєкт закону

За підрахунками урядовців на реалізацію програми «Питна вода України» за п'ять років потрібно 28,6 млрд гривень

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт «Про загальнодержавну цільову й соціальну програму «Питна вода України» на 2022 – 2026 роки». Документ буде направлений до Верховної Ради.

Рішення ухвалене під час засідання уряду 30 червня.

На реалізацію заходів програми за п'ять років потрібно 28,6 млрд гривень, з яких 19,9 млрд гривень – з державного бюджету, 11,6 млрд гривень – з інших джерел.

Нова програма повинна замінити програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, станом на сьогодні показник охоплення міст послугами централізованого водопостачанням практично в усіх областях становить майже 100%, за виключенням двох областей (Львівської – 95% та Чернівецької 91%).

Так, всього по Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів.

Разом із тим тільки 69% населення маються доступ до систем централізованого водопостачання, а 48%5 – до систем централізованого водовідведення. Подача води за графіком та використання привізної води здійснюється у 9 областях України, а це майже 270 тис. осіб.

«Існуючі системи централізованого водовідведення вкрай застарілі, і побудовані з врахуванням значної перспективи на постійне збільшення обсягів з стічних вод. Однак за останні 20 років обсяги стічних вод зменшуються, що призводить до неоптимальних режимів роботи насосного та очисного обладнання, їх прискореного зносу та додаткових витрат підприємств питного і водопостачання та централізованого водовідведення на електроенергію», – йдеться в документі.

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