Колишній генпрокурор вважає, що вироки в Україні тепер виносять Геращенко, Шкіряк, Соболєв або Лещенко

Правоохоронні органи представляють докази, за якими суд не може винести вирок, а вироки людям виносять політики, вважає Ярема

Екс-генпрокурор України Віталій Ярема виступає проти створення антикорупційного суду, оскільки вважає, що всі суди мають бути антикорупційними. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому». За його словами, наразі у судів існує проблема, оскільки правоохоронні органи представляють докази, за якими суд не може винести вирок.



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Екс-генпрокурор Віталій Ярема

Правоохоронні органи представляють докази, за якими суд не може винести вирок, а вироки людям виносять політики, вважає Ярема

Екс-генпрокурор України Віталій Ярема виступає проти створення антикорупційного суду, оскільки вважає, що всі суди мають бути антикорупційними. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, наразі у судів існує проблема, оскільки правоохоронні органи представляють докази, за якими суд не може винести вирок. «Жоден суддя не хоче зробити судової помилки і притягнути до кримінальної відповідальності невинну людину. Це потім створить великі проблеми для самого судді. Судді, які мають великий досвід роботи, ухвалюють рішення на підставі експертиз, свідчень свідків, відео з відеокамер і таке інше. Набір всіх цих факторів підтверджує, що вчинено злочин. І цей злочин скоїв цей чоловік», - сказав Ярема.

Він вважає, що зараз в Україні вироки виносять політики. «Когось затримали за підозрою в скоєнні злочину. Виходить в ефір Геращенко, Шкіряк, Соболєв або Лещенко і кажуть: «Ця людина винна». І все, вже не треба суду. Вже поставили хрест на людині, на його житті, на його родині. Особливо якщо обшук зробили, а ще, якщо під час обшуку знайдуть якісь наркотики або пару патронів», - обурюється екс-генпрокурор.

«Наших суддів сьогодні поставили в певні умови. Зробіть так, щоб всі суди були незалежні, і не потрібні нам тоді ніякі антикорупційні суди», - зазначив Ярема.