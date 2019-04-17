Колишній президент Перу помер після спроби самогубства



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Поліція охороняє вхід до лікарні, куди привезли Алана Гарсію

Медики намагалися врятувати колишнього главу держави, проте його поранення виявилися занадто серйозними

Колишній президент Перу Алан Гарсія, який скоїв спробу суїциду під час затримання у справі про корупцію, помер у госпіталі Ліми. Про це повідомив телеканал TeleSUR у середу, 17 квітня.

Зазначається, що лікарі намагалися врятувати колишнього главу держави, проте його поранення виявилися занадто серйозними. У Гарсії сталося три зупинки дихання, після чого він помер.

Раніше в середу суд виніс рішення заарештувати Алана Гарсію на 10 днів. У той момент, коли співробітники прокуратури пред'явили ордер екс-президенту в його будинку в одному з районів Ліми, політик вистрілив собі в шию.

Алан Гарсія обіймав посаду президента Перу двічі: у 1985-1990 і 2006-2011 роках. Його підозрювали в отриманні хабарів від великої бразильської будівельної компанії Odebrecht.

Алан Гарсія

Раніше повідомлялось, що поліція Каліфорнії затримала колишнього президента Перу 73-річного Алехандро Толедо за те, що він був п'яним в громадському місці. Толедо ж заперечує, що його заарештували, називаючи арешт «частиною змови, організованої його політичними опонентами». Толедо оголошений у розшук в Перу за звинуваченням у корупції, але відмовляється виконувати розпорядженням суду провести до 18 місяців у попередньому ув'язненні.