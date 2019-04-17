Екс-президент Перу спробував накласти на себе руки



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Екс-президент Перу Алан Гарсія

Алана Гарсію терміново госпіталізували в лікарню Казіміро Уллоа, де йому була зроблена екстрена операція, після якої він впав у кому

Колишній президент Перу Алан Гарсія намагався накласти на себе руки після того, як поліція приїхала до нього додому, щоб заарештувати через підозри в корупції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією видання, при появі поліцейських біля свого будинку Алан Гарсія намагався застрелитися.

Його терміново госпіталізували в лікарню Казіміро Уллоа, де йому була зроблена екстрена операція, після якої він впав у кому.

Лікарі оцінюють його стан як критичний.

В даний час, більш точних даних про стан здоров'я екс-президента Перу немає.

Відзначимо, що Гарсія був президентом Перу в 1985 - 1990 і 2006 - 2011 роках.

Раніше повідомлялось, що поліція Каліфорнії затримала колишнього президента Перу 73-річного Алехандро Толедо за те, що він був п'яним в громадському місці. Толедо ж заперечує, що його заарештували, називаючи арешт «частиною змови, організованої його політичними опонентами». Толедо оголошений у розшук в Перу за звинуваченням у корупції, але відмовляється виконувати розпорядженням суду провести до 18 місяців у попередньому ув'язненні.