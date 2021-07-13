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    Колишній «слуга» Шевченко похвалив Путіна за статтю про українців

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    Він також стверджує, що Білорусь нібито потрібна Україні для &laquo;примирення всередині&raquo; і з РФ. - Колишній «слуга» Шевченко похвалив Путіна за статтю про українців

    Він також стверджує, що Білорусь нібито потрібна Україні для «примирення всередині» і з РФ.

    Фото: з відкритих джерел

    Шевченко: «Реальність така, що потрібно повертати Україні свою суб’єктність, звільнившись від диктатури заходу»

    Народний депутат, Євген Шевченко, якого виключили з фракції «Слуга народу», похвалив статтю президента РФ Володимира Путіна про «єдність росіян і українців».

    У своєму Телеграм-каналі Шевченко назвав останню статтю Путіна «смисловою з боку Кремля». У тексті, за його словами, майбутнє взаємин України, РФ і Білорусі «бачиться, як поглиблення конфлікту, аж до військової фази, якщо продовжиться тут зовнішнє управління і антиросійська ідеологія».

    «Реальність така, що потрібно повертати Україні свою суб’єктність, звільнившись від диктатури заходу. Інакше розірвуть нашу країну. А я так цього не хочу. У перспективі вже зараз зрозуміло, що без зміни політичного курсу нам не обійтися», – заявив колишній «слуга».

    Він також стверджує, що Білорусь нібито потрібна Україні для «примирення всередині» і з РФ.

    «Змінити своїх сусідів ми не зможемо, міняти потрібно перш за все політику щодо власних громадян не згодних з націоналістами і американістами, і політику щодо Росії та Білорусі. Адже це наші братні народи», – пише Шевченко.

    До слова, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито «братерство» українців і росіян. За словами Ткаченка, раніше історію переписували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін.

    Ткаченко вказав, що «переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву Русь своєї Московії».

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    Теги: Білорусь депутат Путін СРСР Євген Шевченко
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    Колишній «слуга» Шевченко похвалив Путіна за статтю про українців