Колишньому директору «Артемсолі» повідомили про підозру

Прокуратурою спрямовано клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу колишньому директору «Артемсолі»

Прокуратура Донецької області повідомила про підозру колишньому виконавчому директору ДП «Артемсіль». Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. «Слідчим відділом прокуратури Донецької області повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України



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Прокуратурою спрямовано клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу колишньому директору «Артемсолі»

Прокуратура Донецької області повідомила про підозру колишньому виконавчому директору ДП «Артемсіль».

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Слідчим відділом прокуратури Донецької області повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України колишньому виконавчому директору Державного підприємства «Артемсіль», — написала вона.

За даними прокуратури, у грудні 2014 року екс-посадовець перерахував на депозитний рахунок АТ «Банк «Фінанси та Кредит» гроші ДП «Артемсіль» у сумі $1,2 млн за договором банківського вкладу. Вказаний договір був укладений без нагальної необхідності для підприємства.

Кошти банком не повернуті у зв’язку із тим, що фінансова установа знаходиться у стадії ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, у березні 2015 року екс-виконавчий директор ДП «Артемсіль» уклав договір із товариством з обмеженою відповідальністю на поставку ферроціаніду калію та перерахував на рахунок ТОВ понад 4,7 млн грн.

«Слідством встановлено, що ферроціанід калію закуплено у ТОВ за значно завищеною ціною, чим спричинено матеріальну шкоду державному підприємству на загальну суму понад 1,7 млн грн»,— повідомила Сарган.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру та прокуратурою спрямовано клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 30,5 млн грн.