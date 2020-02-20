Колишня депутатка стверджує, що Офіс генпрокурора намагається витягнути із молдовської в'язниці «афериста світового рівня» документ



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Рябошапці передали кошти з молдовської тюрми – заявила Чорновол

Генпрокуратура, а конкретно генпрокурор Руслан Рябошапка та його заступник Віталій Касько, проводять «спецоперацію визволення з молдовської в’язниці афериста світового рівня В’ячеслава Платона». Про це написала у своєму блозі колишня народна депутатка і журналістка Тетяна Чорновол.

У своїй публікації вона детально розповіла, хто є цей Платон і чим він відомий.

«Найвідоміша операція цього Платона отримала назву «російський ландромат». Їй присвячена сторінка у Вікіпедії, як «найкрупнішій в історії СНД схемі з відмивання коштів». Увага, 22 млрд доларів! пройшло через одну пральну машинку Moldindconbank. І це відбувалося під боком у нас, в Молдові, в часи президенства Януковича. Кажуть, що це були російські гроші.

Що стосується «брудних» коштів, жодне слідство не може достеменно встановити «кінці». Може там були і наші активи, вкрадені Януковичем. Наразі відомо, що надходили кошти в Молдову з Росії, часто через посередництво відомого нам по схемам Януковича латвійського Trasta Komersbankа. Основна роль в молдовській пральні відводилася молдавському суду. Легалізація коштів відбувалася через рішення суду стосовно погашення фіктивних боргів і далі через Moldindconbank вже чисті кошти виводилися на Захід. Звісно, в цій спецоперації було задіяне тодішнє керівництво Молдови, але відомо, що автором та менеджером схеми був відомий аферист і на той момент депутат парламенту Молдови – В’ячеслав Платон», – розповіла Чорновол.

Вона зазначила, що це лише одна з відомих схем Платона. Загалом, суд Молдови в 2017 році «оцінив» його таланти на 25 років ув’язнення.

Далі колишня депутатка розповідає, що наразі Платон за допомоги української Генпрокуратури розраховує вибратися на свободу. «Генпрокурор Рябошапка та його заступник Касько зараз допомагають Платону, як «безневинно репресованому українському громадянину», вийти на волю», – написала вона.

«Справа в тому, що саме в Україні Платон переховувався після того, як Молдова оголосила його в розшук. Однак у 2016 році Україна затримала і видала Платона на батьківщину. Хоча Платон екс-депутат молдавського парламенту, він намагався прикритися українським громадянством, демонстрував фальшивий український паспорт на прізвище Кобалєв. Проте, слідство встановило, що він не отримував громадянства, а лише «роздобув» паспорт. Відповідно, Україна видала Платона Молдові – спекалася від того «щастя» і забула. А нова влада згадала», – пише Чорновол.

Наприкінці листопада 2019 року Печерський суд Києва скасовує постанову щодо видачі Платона Молдові в 2016 році.

«Адвокати В’ячеслава Платона кричать, що в такому разі вирок не дійсний, що Платона потрібно звільнити від покарання, бо згідно КПК Молдови «особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності лише за той злочин, за який її видали країна, що провела екстрадицію». Однак, Молдова не звільняє.

І тоді за справу береться особисто український Генпрокурор. Руслан Рябошапка своїм листом інформує молдавського колегу, що видача Платона в Молдову була незаконною, і вимагає… повернути Платона в Україну «для подальшого проведення екстрадиційної перевірки» – тобто звільнення на волю.

При чому, увага! Генпрокурор Рябошапка так поспішає звільнити Платона, що забуває про апеляцію, тобто пише в Молдову ще до вступу рішення суду в законну силу», – повідомляє Чорновол.

Вона опублікувала відповідний документ та пише, що Київська прокуратура реагує на рішення суду, як мусить – подає апеляційну скаргу.

«І тут Рябошапка також згадує про апеляцію – тисне на підлеглих та вимагає її відкликати. «А на підставі чого?» – виникає логічне питання прокурорів. Не отримавши відповідь, прокурор у справі Рак, відкликаючи апеляцію, пише в Апеляційний суд все як є: тому що Генеральний прокурор Рябошапка не дочекався апеляції та вже інформував молдавського колегу про необхідність повернення Платона в Україну. Мовляв, якось глупо після цього скасовувати рішення суду.

Також у мене є документ, в якому начальник відділу міжнародного співробітництва прокуратури міста Києва п. Нагальнюк, по-суті, документує тиск на нього зі сторони Генпрокуратури з вимогою вчинити незаконні дії –відкликати апеляцію. Він пише підлеглому Каська Коваленку: «На виконання доручення ГПУ направляю копію заяви прокурора про відмову від апеляційної скарги…». Тобто, заради Платона Генпрокурор ламав власних підлеглих через коліно, але все дарма – Молдова не слухається, не віддає їм «клієнта», – розповідає ексдепутатка Верховної Ради.

Далі вона розповідає, що на цьому етапі «підключається ДБР». Тодішній керівник ДБР Роман Труба (перед самою своєю відставкою) порушує кримінальне провадження щодо зловживання службовців ГПУ під час видачі Платона в Молдову в 2016 році. І зараз українська сторона в процесі вимог до Молдови передати Платона Україні для проведення слідчих дій.

«А слідчі ДБР тим часом проводять допити прокурорів, які провели екстрадицію, та не знають куди від сорому подіти очі Адже вони розуміють, що їм «нарізано» завдання «відмазати» міжнародного злочинця, який входить в світовий топ аферистів. Адже в його вироку доведена сума розкрадання складає 1 млрд. доларів. А тепер уявіть, що це за сума в масштабах Молдови. Та це річний бюджет Молдови! А тепер зауважте, що весь цей цирк ще й відбувається під крики Портнова у «Фейсбуці» про безневинну молдавську жертву попередньої влади», - пише Чорновол.

Вона також припускає, що «все це виглядає на те, що Платон заплатив серйозні кошти за визволення його з молдавської в’язниці». «Є чутки – 40 млн. доларів. Сума чимала, але і в команду порятунку топ-злочинця входять не прості люди. Андрій Портнов і його колишній адвокат Андрій Смірнов, що нині працює в Офісі Президента Зеленського. Завдяки такому «даху» портновський суддя Соколов не злякався прийняти «бєзпрєдєльне» рішення на користь міжнародного злочинця. А ДБР після звільнення Труби продовжує спецоперацію «відмазування» Платона. Також в команді порятунку Платона сам Генпрокурор Рябошапка, його заступник Касько і підлеглий Каська – Ковальов.

Ексдепутатка стверджує, що «ця команда не вперше працює на Платона».

«Всі вони взяли замовлення від старого клієнта. Раніше цей самий В’ячеслав Платон грабував український «Енергоатом». Це була масштабна афера, коли через молдавські суди надулися сотні мільйонів фіктивних боргів «Енергоатому» перед фірмами Платона, і той багато років відгризав в українського монополіста шматочок за шматочком.

Якщо простежити історію як «Єнергоатом» то відбивався від Платона, то навпаки - «здавався», можна помітити, що Платон отримував перемоги, коли на ключових посадах вигулькували згадані вище особи.

Наприклад, зверніть увагу, восени 2013 року суд Санкт-Петербургу зобов’язав «Єнергоатом» заплатити фірмі Платона 28 млн. доларів. «Юристи стверджують, що програш атомного монополіста – результат пасивної позиції, вибраної в суді його захисниками. «Єнергоатому» просто дали команду здаватися» - писала «Деловая столица» 26 листопада 2013 року.

А тепер зауважу, що посаду керівника мінюсту тоді обіймала Олена Лукаш – людина Портнова. І напередодні цього програшу вона перевела Директора департаменту судової роботи міністерство юстиції України Германа Галущенка на посаду виконавчого директора з правового забезпечення «Енергоатому». Тобто, це він організовував здачу «Енергоатома» під Платона в російському суді.

В сучасному контексті порятунку Платона Генпрокуратурою це цікавий факт, бо цей Галущенко близький до керівників ГПУ, що нині витягують молдавського афериста з в’язниці. Адже, в 2007 році вся ця команда разом: Рябошапка, Касько, Коваленко і Галущенко працювали в одній Експертній групі з підготовки міжнародних договорів України про правові відносини і правову допомогу в цивільних і кримінальних справах. Зараз Галущенко теж при владі – працює радником міністра економіки.

Тобто, все виглядає на те, що «рябошапки», дорвавшись до влади, взяли нове замовлення старого клієнта», – розповіла Чорновол.

На останок вона наводить ще один факт, який, на її думку, демонструє зацікавленість «генпрокурорських» витягнути Платона з тюрми.

«В рішенні Печерського суду щодо скасування екстрадиції Платона фігурує його захисник – такий собі адвокат Грушовець. А тепер, увага! – це друг Каська. Він в якості адвоката захищав Каська, коли той був під кримінальним переслідуванням за квартирне шахрайство – оформив на себе дві службові квартири ГПУ загальною площею 200 кв.м. Одним словом – шахрайська солідарність. Українські рябошапки рятують молдавських крадишапок», – резюмувала колишня депутат парламенту.